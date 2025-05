La sessione estiva del calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata ma il colpo è già in canna: dalla Juventus al Milan

Bill Shankly, il leggendario allenatore del Liverpool (una sua statua troneggia all’esterno di ‘Anfield Road’, davanti all’ingresso della ‘Kop’, il cuore pulsante del tifo per i Reds) noto anche per le sue battute, amava dire: “Del calcio odio solo una cosa: la fine della stagione“.

Invece, il sentimento che pervade i tifosi rossoneri è “finalmente è finita!”. Già, i supporter del Milan possono tirare un sospiro di sollievo, è andata in archivio una stagione che di certo non indimenticabile: mai in lotta per lo scudetto, fuori prematuramente dalla Champions League e fuori anche dalle future coppe europee.

E perfino la conquista della Supercoppa italiana, unico lampo stagionale, più che lenire la delusione aumenta i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e che, purtroppo, non è stato. Ma ora è acqua passata, inutile rimuginare sul passato, meglio concentrarsi sul futuro anche perché, a quanto sembra, promette bene visto che dalla Juventus al Milan il colpo è servito.

Milan, tentativo per riportare in Serie A Federico Chiesa

Almeno i rossoneri si sono congedati dai tifosi e da questa fallimentare stagione vincendo, tra le mura amiche del ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, per 2-0 contro il retrocesso Monza del grande ex Adriano Galliani in una sorta di ‘derby delle deluse’.

A decidere il match contro i brianzoli un colpo di testa di Matteo Gabbia sugli sviluppi di un angolo e Joao Felix con una pregevole punizione. Dunque, due gol da palla inattiva per avere ragione dei fanalini di coda a conferma delle difficoltà dei rossoneri a creare gioco e occasioni da gol quando Rafa Leao e Theo Hernandez non accendono la luce.

Ebbene, la soluzione potrebbe essere Federico Chiesa che ha vissuto una stagione da comprimario con la maglia del Liverpool, che ha dominato la Premier League, come impietosamente certificano le sue statistiche: 14 apparizioni complessive, di cui 6 in Premier, con all’attivo 2 gol, uno in Coppa di Lega e uno in FA Cup, e 2 assist, per la miseria di 466 minuti giocati.

E, infatti, come postato su ‘X’ dall’account “theMilanZone”, “il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Federico Chiesa” magari facendo leva proprio su un minutaggio che di sicuro non soddisfa l’ex Juventus che non ha lasciato la Serie A, di cui era una delle stelle, per ammuffire sulla panchina dei Reds. Staremo a vedere. Nel frattempo, i rossoneri hanno riabbracciato Alessandro Florenzi, ritornato in campo dopo un lunghissimo infortunio proprio durante il match contro i brianzoli.