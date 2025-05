“Farioli al Milan”, l’annuncio spiazza tutti

Le dichiarazioni che spiazzano. Ecco cosa ha detto sulla panchina del Milan, ma anche sul futuro di Tijjani Reijnders

Sono ore calde per il futuro del Milan. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale per la firma di Igli Tare, come nuovo direttore sportivo del Diavolo. L’albanese si è messo subito a lavoro, tanto che subito dopo aver siglato il proprio contratto che lo legherà ai rossoneri per due stagioni (con opzione per la terza), ha incontrato Beppe Riso e il ds della Roma, Ghisolfi.

Sul piatto è finito Alexis Saelemaekers, che i giallorossi vogliono tenere. Sono stati offerti altri calciatori da parte del club capitolino, ma una quadra non è stata ancora trovata. I prossimi giorni, però, saranno anche quelli in cui il Milan dovrà assolutamente prendere un nuovo allenatore.

Idea Farioli: il punto della situazione

I nomi sono tanti, ma ancora non è arrivata la famosa chiusura del cerchio. Così Lucas Biglia, intervenuto all’evento di beneficenza, “Facciamo gol tra le stelle”, svoltosi allo Sportitalia Village, ha detto la sua in merito: “Dipende da cosa voglia fare il Milan la prossima stagione. Gli allenatori forti ci sono: si parla di Sarri e di De Zerbi, ma c’è anche Farioli che ha lascia l’Ajax. Dipende da cosa vuole fare il Milan il prossimo anno e per il futuro.”

Arriva così una battuta sul futuro di Biglia, che ha lasciato il campo per abbracciare il mondo della guida tecnica: “Mi piace allenare, vorrei fare il corso per poi allenare tra i professionisti”.



L’ex centrocampista ha parlato tanto di Milan, soffermandosi anche sul futuro di Reijnders. Si affronta, dunque, il discorso legato all’olandese, che sta tanto a cuore ai tifosi: “E’ sicuramente un giocatore importante, che ha fatto benissimo, nonostante la stagione difficile del Milan. Si è meritato l’interesse da parte di tutte le squadre che lo vogliono. Speriamo che il Milan possa tenerlo. In caso contrario lui seguirà il suo percorso, avendo molto da dare”.

Reijnders e nuovo allenatore sono ovviamente i temi principali, che interessano il popolo rossonero. Poi si entrerà nel vivo con il calciomercato e gli affari non saranno certo pochi.