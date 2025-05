Gol e addio, il ritorno al Milan è cosa fatta: nuovo ribaltone

Il giocatore è pronto a far ritorno alla base, almeno momentaneamente. Poi sarà il Direttore sportivo, Igli Tare, a decidere il su destino

Ha chiuso la stagione, con un gol e un rigore procurato. Una stagione che contrariamente a quella del Milan l’ha visto davvero protagonista. Ieri così ha potuto esultare ancora una volta con la maglia giallorossa addosso e non solo per la vittoria

Alexis Saelemaekers, nel match contro il Torino, valevole per l’ultima giornata, ha trovato la sua settima rete in Serie A, in sole ventitré partite disputate. L’annatata va così in archivio anche con sette assist, ben cinque nel campionato italiano e altri due tra Europa League e Coppa Italia, dove ha giocato complessivamente nove partite.

La stagione dell’esterno belga, cresciuto tantissimo con l’arrivo di Claudio Ranieri, non si può che valutare positivamente. L’ex Anderlecht ha dimostrato di essere un autentico jolly capace di giocare un po’ ovunque sulle corsie laterali. A destra, a sinistra, ala, da attaccante e da quinto.

Alexis Saelemaekers torna al Milan, il punto sul suo futuro

Non è certo un caso, dunque, se la Roma avrebbe il desiderio di tenerselo stretto. Claudio Ranieri e la Roma hanno sperato che gli accordi verbali, sbandierati dal tecnico, che prevedevano il passaggio di Tammy Abraham al Milan e di Alexis Saelemaekers in giallorosso, venissero mantenuti, ma così non è stato.

L’inglese ha già impacchettato tutte le sue cose per l’addio a Milano. Il belga lo farà a breve perchè i tentativi di trovare un accordo da parte dei capitolini con il Diavolo non sono andati a buon fine. La richiesta di 25 milioni di euro da parte del Milan non ha convinto la Roma, che lascerà così andare Alexis Saelemaekers, salvo clamorosi colpi di scena.

Per il belga, dunque, il futuro è nuovamente tutto da scrivere. Dopo l’annata al Bologna e adesso quella alla Roma non ci sono dubbi sul suo rendimento. La palla, dunque, adesso passerà a Igli Tare e al nuovo mister, che dovranno decidere se puntare o meno sull’ex Anderlecht. Le richieste dalla Premier League non mancano di certo. Ricordiamo che in estate Paulo Fonseca non si sarebbe mai privato dell’esterno, che aveva giocato titolare alla prima giornata di campionato. Per il belga, che cerca stabilità, dunque, servirà attendere.