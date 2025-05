Il crollo della Lazio favorisce Tare: lo porta al Milan

Dalla Lazio al Milan: il giocatore può essere uno dei colpi di Igli Tare per l’estate. Ecco di chi si tratta, sfida all’Inter per acquistarlo

Acquistato per sei milioni di euro, adesso ne vale almeno 35 milioni. La Lazio è così pronta a cedere uno dei suoi gioielli scoperti da Igli Tare dopo una stagione davvero fallimentare.

Non è solo il Milan ad essere finito nel mirino dei tifosi dopo un ottavo posto, che porterà Matteo Gabbia e compagni a giocare i playoff di Serie B. Anche i biancocelesti non se la passano per nulla bene. Domenica si è consumato un mini-psicodramma: la squadra capitolina, d’altronde, a novanta minuti dalla fine sognava ancora l’accesso in Champions League.

Sarebbero serviti i passi falsi di Juventus e Roma (che non sono arrivati) per volare al quarto posto, ma alla fine l’annata della Lazio si è chiusa con una settima piazza per via di un ko, davvero inaspettato contro il Lecce. I biancocelesti vanno sotto nel corso del primo tempo e la superiorità numerica per tutta la seconda frazione non basta per ribaltare il risultato.

Dalla Lazio al Milan: colpo in difesa e Inter battuta

Così i tifosi hanno contestato pesantemente la squadra di Baroni, che in estate può dire addio soprattutto ad un calciatore, che si è messo in evidenza in questa annata. Stiamo parlando di Mario Gila.

Lo spagnolo classe 2000, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ha giocato oltre 3300 minuti, tra Serie A, dove ha collezionato 32 presenze, Europa League e Coppa Italia. Diverse big l’hanno messo nel mirino e ci sta pensando soprattutto l’Inter di Beppe Marotta.

Gila è visto come il calciatore giusto per svecchiare un reparto che vede in de Vrij e Acerbi – due ex Lazio – dei pilastri. Servono, come detto, parecchi soldi. Claudio Lotito è sempre stato una bottega cara e per il suo giocatore vorrebbe almeno 35 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, della quale, però, il Milan potrebbe tranquillamente disporre.

Non è un segreto, d’altronde, che Giorgio Furlani, sia pronto a vendere due centrali, con i quali l’incasso sarà sicuramente superiore. Hanno le valigie in mano sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori. Per il tedesco c’è la predisposizione a tornare in Germania, così da poter avere più possibilità di essere convocato in Nazionale. Su di lui ci sono Bayern e Bayer