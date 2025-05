Incontro con l’agente: Tare porta subito il nuovo centravanti

Il nuovo ds rossonero ha avuto un summit di mercato con noto procuratore: si è parlato anche di un attaccante.

Da lunedì 26 maggio Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan e ha iniziato subito a lavorare sulle varie questioni aperte. Ci sono tante cose da decidere in vista della prossima stagione. Innanzitutto il nome dell’allenatore, con il quale andrà poi definita la campagna acquisti-cessioni.

Dopo l’ottavo posto in classifica dell’ultimo campionato, ci sono diversi cambiamenti da apportare alla squadra rossonera. Da capire chi resterà dell’attuale organico e chi, invece, sarà destinato a lasciare Milanello. Non bisogna escludere qualche cessione pesante, nonostante Giorgio Furlani abbia dichiarato che il club non è costretto a fare sacrifici per esigenze di bilancio. Ma senza Champions League e senza altre competizioni europee, è normale che qualche big milanista possa pensare all’addio.

Milan, come cambierà l’attacco? C’è un ritorno di fiamma

Ogni reparto sarà oggetto di cambiamenti durante la sessione estiva del calciomercato. C’è grande curiosità di vedere le mosse in attacco. Dopo aver investito circa 35 milioni di euro per comprare Santiago Gimenez a gennaio, è probabile che il Milan riparta con l’idea di avere il nazionale messicano come centravanti titolare. Da capire quali saranno le alternative nel ruolo.

Sembra difficile la permanenza di Tammy Abraham, arrivato in prestito secco dalla Roma: il club giallorosso chiede 20-25 milioni di euro e l’ex Chelsea percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni netti annui. Improbabile anche il rinnovo di Luka Jovic, in scadenza a giugno 2025. C’è un’opzione per prolungare l’accordo di un altro anno, però il nazionale serbo ha voglia di giocare con continuità e potrebbe non rientrare nel progetto rossonero.

Un profilo che piace molto al Milan già da prima dell’arrivo di Tare è Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 gioca nell’Udinese ed è reduce da una stagione che lo ha visto protagonista di 14 gol e 2 assist in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Non c’è solo la società rossonera in agguato, ma intanto Tare ha già incontrato il suo agente Giuseppe Riso nella giornata di lunedì.

Il noto procuratore italiano assiste anche altri calciatori, però i colleghi di calciomercato.com spiegano che il summit di ieri a Casa Milan è servito anche a fare il punto della situazione su Lucca. Quest’ultimo non si è ancora promesso a nessuna squadra, ma Riso ha fatto sapere che l’Udinese chiede almeno 25 milioni per la cessione del suo centravanti.

Le parti si sono date appuntamento per le prossime settimane, in questo momento Lucca non è una priorità del Milan. Ci sono altre questioni da sistemare. Come già accennato all’inizio, serve scegliere l’allenatore e poi pianificare assieme a lui il calciomercato estivo.