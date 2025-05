La retrocessione è una mazzata per il Milan: salta l’affare

La retrocessione della squadra rischia di complicare i piani del Milan, l’affare ora è a forte rischio: niente cessione a titolo definitivo

Dopo quattro anni di fila, il Milan non giocherà la prossima Champions League. Ma c’è di più: in questa stagione, i rossoneri non sono riusciti a qualificarsi a nessuna delle competizioni europee. La classifica di Serie A finale recita una sentenza devastante: ottavo posto in classifica. C’è la convinzione da parte dei tifosi, e non solo, che questa sia la peggior stagione di sempre del Milan per un insieme dei fattori: la qualità della rosa, gli oltre 100 milioni investiti sul mercato, l’incapacità di reazione dei dirigenti e zero prospettive per il futuro.

Ma il peggio deve ancora venire: sta per arrivare l’estate ed è sempre più probabile la cessione di alcuni big, a partire da Tijjani Reijnders, sempre più vicino al Manchester City. A lui potrebbero aggiungersi anche Theo Hernandez, Mike Maignan (entrambi in scadenza fra un anno) e occhio a Rafael Leao. I rossoneri non avrebbero bisogno di vendere per una questione di cassa: i soldi potrebbero arrivare da altre operazioni secondarie, anche se una di queste è adesso fortemente in discussione.

Milan, riscatto a rischio: la retrocessione è un guaio per i rossoneri

L’estate scorsa il Milan ha fatto due operazioni con l’Empoli, entrambe con la stessa formula (il prestito con diritto di riscatto): il portiere Devis Vasquez e l’attaccante Lorenzo Colombo. La squadra toscana, con la sconfitta contro l’Hellas Verona all’ultima giornata, si è guadagnata la retrocessione in Serie B e questo rischia seriamente di complicare i piani del Milan perché entrambi i riscatti potrebbero saltare.

Per riscattare Vasquez serve un milione, per Colombo invece sette milioni. Il primo potrebbe ancora interessare all’Empoli, soprattutto in ottica futura cessione: la stagione del portiere è stata positiva all’inizio, come quella di tutta la squadra, per poi subire un calo, ma il suo valore economico è sicuramente cresciuto. L’Empoli quindi potrebbe decidere di riscattarlo per un milione per poi rivenderlo ad una cifra più alta. Complicata invece la questione Colombo: 7 milioni sono tanti per una squadra che retrocederà, per questo motivo, ad oggi, è più no che sì.

L’attaccante dovrebbe quindi tornare a Milanello come accaduto anche l’anno scorso dopo il prestito al Lecce: il Milan così dovrà trovargli una nuova sistemazione, stavolta magari a titolo definitivo. Più probabili, invece, i riscatti di Kalulu dalla Juventus, Adli dalla Fiorentina e Bennacer dal Marsiglia, ma anche per questi tre bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.