Ritorno a sorpresa, la scelta è fatta: panchina a Gattuso

Gattuso potrebbe tornare presto in Serie A: un club italiano è pronto ad affidargli la panchina, tutti i dettagli

Nuova possibile avventura in Serie A per Gennaro Gattuso. Fra i giocatori del Milan più amati in assoluto, l’ex centrocampista è una vera e propria leggenda dei rossoneri: da calciatore per la maglia ha dato tutto quello che c’era da dare, fino a diventare un senatore e un leader assoluto di due diverse generazioni. Ha avuto anche la possibilità di allenarlo il Milan: prima la Primavera, poi la prima squadra. Mirabelli gli diede fiducia per il post Vincenzo Italiano, e fu confermato anche l’anno successivo con Leonardo e Paolo Maldini.

Arrivò ad un passo da una clamorosa qualificazione in Champions League e, in generale, il suo lavoro fu davvero ottimo. Da lì in poi ha iniziato un lungo percorso: ha sostituito Ancelotti al Milan, è durato poche settimane alla Fiorentina, ha allenato il Valencia, il Marsiglia e adesso l’Hajduk Spalato in Croazia. In tutte queste esperienze ha dovuto affrontare delle inevitabili difficoltà, ma lui come sempre ne è uscito a testa alta. E adesso potrebbe tornare ad allenare in Serie A.

Gattuso torna in Serie A, pronta una panchina per lui

C’è grande delusione in casa Torino per come è andata questa stagione. Le dichiarazioni di Urbano Cairo ha fine campionato hanno scosso un po’ l’ambiente: “Sono un po’ deluso da Vanoli” ha detto il numero uno granata, sempre al centro di una grande e dura contestazione da parte dei tifosi nei suoi confronti. I sostenitori granata sognano un percorso in stile Atalanta e Bologna, ma vedono nella proprietà un ostacolo per le ambizioni sportive.

Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro in relazione al materiale tecnico a disposizione: era iniziata benissimo la stagione (con il pareggio per due a due a San Siro contro il Milan) per poi andare verso un calo di rendimento. Cairo si aspettava di più dalla squadra soprattutto in questo finale, ma le cose invece non sono andate come sperava. Le sue dichiarazioni a fine campionato suonano come un addio: Vanoli potrebbe quindi lasciare il Toro e al suo posto, scrive La Stampa, potrebbe diventare un’idea proprio Gattuso, propenso a salutare la Croazia al termine di questa stagione.