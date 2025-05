Accordo trovato, super contratto: salta il passaggio al Milan

Un nome accostato spesso al club rossonero non varcherà il cancello di Milanello quest’estate: rinnoverà l’attuale contratto.

Igli Tare si è appena insediato come nuovo direttore sportivo del Milan e uno dei dossier più importanti che ha sul tavolo riguarda l’allenatore. Ancora non è stato deciso chi prenderà il posto di Sergio Conceicao, sicuro partente dopo essere arrivato a fine dicembre 2024 con un contratto di un anno e mezzo che prevede una clausola per la risoluzione anticipata.

Il tecnico portoghese probabilmente non si sarebbe salvato neppure vincendo la Coppa Italia, dopo aver vinto la Supercoppa Italia subito dopo il suo arrivo. Certamente alzare un secondo trofeo sarebbe stato meglio anche per la squadra, che si sarebbe qualificata alla prossima Europa League e che invece è rimasta senza coppe europee da disputare nella prossima stagione. Un grosso fallimento.

Panchina Milan: gli ultimi sviluppi

L’allenatore che ha vinto la Coppa Italia sconfiggendo il Milan è Vincenzo Italiano, che ha portato in trionfo il Bologna a distanza di 51 anni dall’ultima volta. Proprio a lui la società rossonera stava pensando per rimpiazzare Conceicao. Ci sono stati dei contatti in questi giorni, ma non sarà l’ex Fiorentina a sedere sulla panchina rossonera.

Infatti, Italiano e il Bologna hanno raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Stando a quanto trapelato, le parti avrebbero concordato un prolungamento fino al 2027 con aumento dello stipendio a oltre 3 milioni di euro netti annui.

Sky Sport rivela che Tare gli aveva offerto un ingaggio di ben 4 milioni annui per portarlo a Milano, però Italiano ha dato priorità al Bologna ed è contento del progetto che gli è stato presentato dalla società. Anche l’Inter aveva pensato a lui per l’eventuale sostituzione di Simone Inzaghi, tentato da offerte estere, ma l’attuale allenatore rossoblu sembra ormai essersi convinto a rimanere in Emilia.

Il Milan ha avviato contatti con Massimiliano Allegri, il quale attende notizie da Napoli: se Antonio Conte lascerà la panchina azzurra (destinazione Juventus), allora sarebbe lui il probabile sostituto. Venerdì dovrebbe essere la giornata decisiva. Tare è in pressing e sarà interessante vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Tra i tecnici considerati dalla dirigenza rossonera pure Thiago Motta, che alla Juventus ha deluso dopo la buona esperienza al Bologna. Si è fatto anche il nome di Roberto Mancini, che ha allenato le nazionali di Italia e Arabia Saudita negli ultimi anni. Senza dimenticare Gian Piero Gasperini, vicino al divorzio con l’Atalanta e obiettivo della Roma per il dopo Ranieri.