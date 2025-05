“All-in su Allegri”: il Milan tira dritto, ma la doppia alternativa è bianconera

Ecco chi sono gli allenatori a cui sta guardando il Milan per il dopo Sergio Conceicao: il punto della situazione con il noto giornalista

Intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, Orazio Accomando ha fatto il punto della situazione legata alla panchina del Milan. Queste sono ovviamente le ore di Massimiliano Allegri, con Igli Tare e Giorgio Furlani che hanno deciso di andare All-in sul tecnico livornese.

Nel corso del programma YouTube di Calciomercato.it, così, il giornalista di DAZN, ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo: “Posso subito dirvi che Italiano rinnoverà a tre milioni più bonus con il Bologna. L’allenatore siciliano possiamo dunque escluderlo dalla corsa alla panchina del Milan, che ci sta provando forte con Allegri. Il nome del livornese è sempre stato in cima alla lista di Igli Tare. Ma cerchiamo di fare ordine: il club rossonero ha chiuso tardi con l’albanese, così nel frattempo Allegri ha trovato un accordo di massima con il Napoli”.

“In questo giro di panchine è ovvio che molto dipenderà da Antonio Conte – prosegue Accomando -. Se entro il fine settimana conferma l’idea di lasciare l’azzurro, Allegri andrebbe sotto il Vesuvio, ma è evidente che il livornese non aspetta il Napoli in eterno”.

Milan, le alternative ad Allegri: il punto della situazione

La domanda che si fanno tutti i tifosi del Milan in questo momento è cosa succederà qualora il tentativo per Allegri non dovesse andare a buon fine.

E’ evidente che il Diavolo sarebbe chiamato a prendere un altro allenatore: “Il nome forte in alternativa ad Allegri è quello di Thiago Motta, ma non escluderei Igor Tudor – afferma il collega di DAZN -. Però in questo momento è un all-in su Allegri, con il Milan che prova a chiuderlo prima del ritorno del Napoli, che è in pressing su Conte per avere una risposta definitiva”.

Accomando fa così un punto della situazione legata a Tudor: “Non c’è una trattativa con il Milan, ma è semplicemente uno degli allenatori più bravi in circolazione. Va detto che è il primo nome per sostituire Gasperini all’Atalanta. In un giro che coinvolte sette panchine delle prime otto della Serie A, potrebbe trovare spazio anche Igor Tudor. E’ una sensazione, ma non lo escluderei per il Milan. Entro 10 giorni i rossoneri, come le altre squadre, avranno un allenatore”.