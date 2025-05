Clamoroso Milan, accordo vicino con il nuovo allenatore: i dettagli

La società rossonera sembra a un passo dall’ingaggio del tecnico che sostituirà Conceicao: ecco le ultime notizie.

Igli Tare è appena arrivato e vuole chiudere in fretta per l’arrivo di un nuovo allenatore. Non è un segreto che abbia fatto un tentativo per Vincenzo Italiano, però il vincitore della recente Coppa Italia ha deciso di rimanere a Bologna rinnovando il suo contratto.

Sfumato Italiano, sono trapelate notizie insistenti sul desiderio del Milan di riprendere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già occupato la panchina rossonera tra il 2010 e gennaio 2014, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Dopo l’esonero deciso da Silvio Berlusconi, è rimasto un po’ di mesi a guardare prima di essere ingaggiato dalla Juventus per sostituire Antonio Conte.

E in questi giorni si è parlato della possibilità che potesse rimpiazzare di nuovo Conte, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Tuttavia, pare che Aurelio De Laurentiis stia convincendo l’allenatore pugliese a rimanere.

Massimiliano Allegri torna al Milan? Le ultime news

Alcune fonti avevano fatto trapelare che Allegri fosse stato praticamente bloccato dal Napoli, però Tare è andato in pressing nelle ultime ore. E Conte che sembra diretto verso la permanenza in azzurro, ci potrebbe essere il via libera per il clamoroso ritorno.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha appena scritto quanto segue sul suo profilo X: “Milan, vicino un accordo verbale con Massimiliano Allegri. È la primissima scelta del club rossonero, che in queste ore ha accelerato su di lui. Si può arrivare alla chiusura presto“.

Allegri potrebbe essere davvero a un passo dal ritorno a Milano dopo oltre undici anni. Questa operazione divide un po’ il tifo rossonero, dato che c’è chi la vede di buon occhio e chi invece non è convinto che sia la scelta giusta per il futuro della squadra.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’offerta del Milan al tecnico toscano sarebbe la seguente: contratto biennale con opzione per un terzo anno a 5 milioni di euro netti annui più bonus. C’è fiducia sulla buona riuscita dell’operazione, anche se bisogna attendere: le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Certamente Allegri è un allenatore con grande esperienza, ha vinto tanti trofei in ambito nazionale e ha un carattere forte. È profilo assolutamente credibile agli occhi del gruppo squadra, che sarà rinnovato nel corso del calciomercato estivo.