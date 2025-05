“Ha già salutato tutti”, addio Milan: l’annuncio di Accomando (DAZN)

Le ultime sul mercato in entrata e in uscita del Milan. Ecco le parole del giornalista ai microfoni di Zona Rossonera, canale YouTube di Calciomercato.it

Igli Tare ha premuto il piede sull’acceleratore. Non c’è più tempo da perdere. I rossoneri devono chiudere il prima possibile per l’allenatore, così da programmare in vista della nuova stagione. C’è un’annata da mandare in archivio e da dimenticare totalmente e per farlo ci vogliono idee e scelte popolari.

Così il nome di Massimiliano Allegri potrebbe essere quello giusto per rilanciare il Diavolo. Ha l’esperienza dalla sua parte e conosce perfettamente cosa significa allenare il Milan. Se il Napoli e Antonio Conte non dovessero separarsi a breve, il via libera per il livornese sarebbe praticamente definitivo.

Poi sarà calciomercato, con l’albanese che dovrà fare tanto. C’è da sistemare la questione relativa ai tanti prestiti, in entrata e in uscita, oltre ai rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. Oggi però, la questione che sta maggiormente a cuore al tifoso è quella relativa a Tijjani Reijnders.

Futuro Reijnders, il punto della situazione

L’olandese sembra ad un passo dall’addio. Orazio Accomando, intervenendo ai microfoni di Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, non ha molti dubbi: “Per l’olandese, l’obiettivo di Milan e City è di chiudere entro il 30 giugno per una questione di bilanci. L’ufficialità può, dunque, arrivare in prossimità del Mondiale per club, ma per quello che mi raccontano il giocatore è già andato, ha salutato i compagni”.

Poi arriva una battuta anche su Rafa Leao. E’ di qualche giorno fa un tweet in cui il giornalista di DAZN scrive di un possibile addio del portoghese: “A me risulta, che ci sia un interesse da parte dell’Atletico Madrid e del Bayern Monaco. Senza coppe è difficile tenerli tutti. Per Leao è diverso, rispetto a Reijnders, e vista la valutazione alta non è semplice chiudere la sua cessione”.

Per quanto riguarda il mercato in entrata si fa sempre il nome di Ricci: “E’ il primo della lista per il Milan. C’è un ottimo rapporto tra gli agenti di Ricci e il Milan. Poi vi racconto che Cairo e Vagnati, erano a Milano per vedere Milan-Monza, non un dettaglio da poco… Ricci è certamente un profilo che può fare a caso del Milan”