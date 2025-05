Milan, colpo a zero: il terzino arriva dall’Inghilterra

Il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore in scadenza di contratto per la prossima stagione: potrebbe essere un discreto innesto.

Dopo essere rimasto senza qualificazione alle coppe europee, il Milan è chiamato a darsi da fare per disputare una stagione 2025/2026 molto diversa. È necessario allestire una squadra competitiva, completa in ogni reparto.

Non disponendo dei ricchi premi UEFA, la dirigenza rossonera dovrà essere brava a fare un ottimo calciomercato mantenendo i conti del bilancio abbastanza in equilibrio. Giorgio Furlani ha dichiarato che il club non è costretto a sacrificare i propri migliori calciatori, ma comunque delle cessioni onerose saranno necessarie. Ovviamente, in entrata si cercherà anche di sfruttare eventuali occasioni low cost: sia prestiti sia eventuali colpi a parametro zero.

Calciomercato Milan, affare low cost dalla Championship

Ci sono alcuni calciatori in scadenza di contratto a giungo 2025 che potrebbero fare comodo al Milan. Nelle scorse ore è trapelato un nome che già in passato era stato accostato ai rossoneri.

Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, un profilo preso in considerazione dal club è Junior Firpo. Il classe 1996 dominicano, in possesso anche del passaporto spagnolo, milita nel Leeds United e ha un contratto che scade tra poco più di un mese. Può arrivare a parametro zero.

Nel suo passato ci sono esperienze nel Real Betis e nel Barcellona, poi a luglio 2021 il Leeds United ha investito 15 milioni per comprarlo dal Barça. La squadra inglese era retrocessa in Championship nel 2023, ma ha appena riconquistato la promozione in Premier League. Junior Firpo ha dato un buon contributo con 4 gol e 10 assist nelle 32 partite di campionato.

Il nazionale dominicano non convince pienamente i tifosi del Milan, però potrebbe essere un’occasione interessante da sfruttare. Un’alternativa al titolare della corsia sinistra difensiva, che potrebbe essere Theo Hernandez oppure un altro terzino mancino. L’ex Real Madrid va in scadenza nel 2026 e senza rinnovo probabilmente verrà venduto nel prossimo calciomercato estivo.

Tra i terzini sinistri nella lista del Milan c’è anche Maxim De Cuyper, belga classe 2000 in forza al Club Brugge. Nel suo caso servono 20-25 milioni per assicurarsi il cartellino. Pure la Juventus e squadre della Premier League lo hanno messo nel mirino per la finestra estiva del calciomercato.