Musah dice addio, il Milan ha fissato il prezzo

Il giocatore è pronto a fare le valigie e non mancano di certo le offerte per il centrocampista. Ecco dove sarà il suo futuro

Quaranta partite, con oltre 2200 minuti giocati. E’ questo il bottino di Yunus Musah, che ha chiuso una stagione, in cui è stato spesso protagonista del Milan. Lo ha ha fatto, giocando da esterno, sia come terzino, che come quinto che come ala. Ma l’americano, che lo scorso 29 novembre ha compiuto 22 anni, si è spesso disimpegnato ovviamente anche come centrocampista centrale.

Le sue prestazioni, però, sono state alquanto altalenanti. E’ stato, ad esempio decisivo nell’unica partita che i tifosi ricorderanno con piacere, che è quella che ha visto il Milan imporsi al Bernabeu contro il Real Madrid, poi tante gare davvero negative.

Nell’ultimo periodo, poi, ha sempre fatto male: significative sono state le sostituzioni prima dell’intervallo contro la Lazio e la Fiorentina: San Siro lo ha così pesantemente fischiato e anche nell’ultima gara, contro il Monza, ha sbagliato tanto venendo preso di mira dai tifosi sugli spalti.

La bocciatura appare davvero totale. Dopo due anni Yunus Musah non ha ancora trovato la via della rete, ma in dirigenza c’è chi è totalmente convinto delle sue potenzialità. Non è un caso se l’estate scorsa è stato ritenuto incedibile. Lo volevano in Premier League, ma anche il Napoli di Antonio Conte.

Musah via, ma non è l’unico: il punto della situazione in casa Milan

Ora però la situazione è cambiata e nelle prossime settimane può davvero fare le valigie. C’è ancora l’Inghilterra come meta più probabile, con l’Aston Villa in prima fila. Per una ventina di milioni l’addio stavolta si concretizzerebbe. Attenzione, però, anche alla Spagna, dove ha lasciato un buon ricordo.

Musah è sulla lista dei partenti al pari di tanti altri calciatori che hanno deluso. Di certo la prossima stagione non vedremo più Joao Felix e Tammy Abraham, ma attenzione ad altre uscite, come quelle di Fikayo Tomori e Malick Thiaw. I due centrali hanno tanto mercato: il primo, come Musah, può finire in Inghilterra per una trentina di milioni. E’ pronto a provarsi il Tottenham, ancora una volta. Per il tedesco invece, si prospetta un ritorno in Germania. In Bundesliga lo vogliono sia Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Il calciatore è propenso a giocare a casa per conquistare finalmente la nazionale.