Nuova bufera Sinner, la battuta che ha scatenato la polemica

La battuta sul percorso di Sinner al Roland Garros è diventata subito virale: c’è chi gli tifa contro a Parigi

Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione, e non solo per questioni sportive. Dopo l’ottimo percorso agli Internazionali d’Italia, concluso con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, ora il numero uno al mondo si sta preparando a Parigi per giocare il Roland Garros. I tre mesi di squalifica per il caso Clostebol sono ormai alle spalle: è stato un periodo duro e difficile, ma l’altoatesino ha già dimostrato a Roma di averlo superato alla grande e di essere pronto per tornare al meglio delle sue possibilità.

Contro Alcaraz, che vive un ottimo momento di forma, era difficile fare meglio e quindi la sconfitta è stata giusta e meritata. Ora però Sinner punta alla rivincita al Roland Garros dove, insieme allo spagnolo, promette di dare spettacolo. Il torneo è iniziato con la sfida al primo turno vinta contro Rinderknech, ora giocherà contro Gasquet per il secondo. L’obiettivo è arrivare fino in fondo e, ovviamente, vincere, così da ribadire di nuovo al mondo intero chi è il primo nel Ranking.

La battuta su Sinner: “Spero non arrivi in finale al Roland Garros”

Intanto, come al solito, si parla di lui anche per altre questioni. Una delle più calde è la ricerca del nuovo allenatore che sostituirà Cahill a fine stagione: la scorsa settimana, dalla Russia è arrivata una clamorosa indiscrezione sull’ingaggio di Carlos Moyà, l’ex allenatore di una leggenda come Rafael Nadal. La notizia è stata poi smentita dal tecnico stesso, bisognerà capire se si è trattata di una smentita di rito o se invece è tutto vero.

Nel frattempo Sinner è concentrato solo ed esclusivamente sul campo e sul Roland Garros, un evento molto importante e molto atteso e che anticipa un altro grande Slam: Wimbledon, che è un altro obiettivo di Jannik per questa stagione. Le partite di Sinner a Parigi, come sempre, verranno trasmesse in chiaro in TV dalla RAI e la finale si giocherà il prossimo 7 giugno con un orario da definire. Il percorso di Sinner sarà come sempre super visto da tutti gli spettatori italiani e per questo c’è anche chi tifa… contro. Pino Insegno, conduttore del programma Reazione a Catena, teme che il cammino di Sinner al Roland Garros possa influenzare sugli ascolti della sua trasmissione: “Spero che Sinner non arrivi in finale al Roland Garros”, ha detto alla presentazione del palinsesto RAI con tono ovviamente scherzoso.