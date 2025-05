Offerta arrivata e no secco: Tare vuole tenerlo, non sarà ceduto

Il calciatore non lascerà il Milan. C’è il secco no del Diavolo. Respinte tutte le proposte: la scelta è ormai definitiva. Il punto della situazione

Sono giorni intensi per il Milan. Igli Tare si è appena insediato, firmando un contratto triennale (due anni con opzione per il terzo) e ha già iniziato a lavorare. L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di lunedì. Un lunedì lungo per l’albanese, che una volta a Casa Milan, per mettere nero su bianco, ha incontrato anche Ghisolfi e Beppe Riso.

Il piatto principale era chiaramente Alexis Saelemaekers, che la Roma vorrebbe trattenere. Servono almeno 20 milioni di euro per il via libera. Al momento, inoltre, altre contropartite tecniche non sono gradite al Diavolo. Tare poi incontrerà ancora Riso per diverse questioni aperte: da Riccardo Sottil a Lorenzo Colombo, passando per Francesco Camarda e Lorenzo Lucca. Come ogni estate, non mancheranno gli argomenti tra le parti. Ma l’albanese dovrà fare i conti con una lista di giocatori davvero lunga che può fare le valigie.

I primi a salutare saranno Joao Felix e Tammy Abraham. I due prestiti, senza riscatto, non verranno ridiscussi con Chelsea e Roma e torneranno a casa. Discorso identico per Kyle Walker, che ha deluso tutti nell’ultimo periodo con un comportamento non proprio appropriato. Il Milan così lo ha bocciato.

Difesa in bilico: tra partenti e conferme, il punto

Nella lista dei partenti, poi, c’è anche Malick Thiaw, che può far ritorno in Germania. Lui ha aperto a tale possibilità: lo vogliono il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. Per una trentina di milioni l’addio sarebbe certo, così come per Fikayo Tomori.

In difesa, dunque, sarà rivoluzione, considerando che anche Theo Hernandez rischia di salutare la compagnia. Se al centro c’è la certezza Gabbia e Pavlovic, sugli esterni c’è ancor più caos. Anche Alex Jimenez, d’altronde, non è certo di rimanere, perché bisognerà fare i conti con il Real Madrid.

Chi va sempre più verso la conferma è Davide Bartesaghi, che dopo il rinnovo fino al 2030 e una stagione positiva col Milan Futuro, passerà l’estate in tournée con i grandi, venendo testato dal nuovo allenatore. Al momento, dunque, è stata respinta l’ipotesi di vederlo in Serie B. Lo hanno certo Monza e Palermo.