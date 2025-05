Retrocesso in Serie B, se lo prende il Milan: colpo a centrocampo

Ora che l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan è stato ufficializzato, il club rossonero è al lavoro in sede di mercato per rinforzare l’organico.

Il club meneghino sa di dover cambiare molto in vista della prossima stagione considerato il fatto che la mancata partecipazione alle prossime coppe europee peserà molto per quello che riguarda il bilancio.

Il dirigente albanese ha già stilato una lista di nomi interessanti per il club rossonero che ha tutta l’intenzione di rilanciarsi in vista della prossima stagione per cercare di tornare competitivo in Italia e conquistare un posto in Europa per il 2026. Tra i vari profili messi nel mirino da Igli Tare c’è anche un calciatore che domenica scorsa ha salutato la Serie A con una retrocessione a sorpresa giunta nell’ultima giornata di campionato.

Tare guarda in Serie B, il Milan pronto a piazzare il colpo

Igli Tare ha messo nel mirino Jacopo Fazzini. Stando a quanto affermato da Seriebnews.com, il Milan sarebbe entrato nella corsa al centrocampista dell’Empoli che piace molto anche a Bologna e Fiorentina in vista della prossima stagione.

Il giocatore è stato vicino alla Lazio durante la sessione di mercato invernale con i biancocelesti che non sono riusciti a trovare l’intesa con il club toscano. Rimasto fuori a lungo per infortunio, Fazzini si è dimostrato uno dei fari della squadra di Roberto D’Aversa che, una volta che ha dovuto fare i conti con l’assenza del giocatore della nazionale under 21 ha visto calare vistosamente il rendimento della propria squadra.

La retrocessione dell’Empoli potrebbe favorire il colpo da parte del Milan che potrebbe trovare condizioni favorevoli per quello che riguarda il costo del cartellino del giocatore. Fazzini potrebbe lasciare il club toscano per una somma intorno ai 12 milioni di euro, una somma accessibile per il club rossonero nonostante l’assenza dalle prossime coppe europee. Un centrocampo che potrebbe avere diversi nomi italiani in più in vista della prossima stagione.

Oltre a Jacopo Fazzini dell’Empoli, continua il pressing del Milan per Samuele Ricci, centrocampista del Torino che da tempo è finito nel mirino dei rossoneri. Il classe 2001 viene valutato però dal Torino circa 30 milioni di euro, una somma che, a meno di cessioni eccellenti, il Milan non potrà sborsare. Piace molto anche Nicolussi Caviglia, con il centrocampista che, riscattato dal Venezia, è finito anche nel mirino di Bologna e Villarreal.