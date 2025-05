Sorpresa Milan, l’affare è improvvisamente saltato

Scelta sorprendente del Milan e affare clamorosamente saltato: i rossoneri hanno deciso di non andare fino in fondo, i dettagli

Da pochi giorni Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo una lunga ricerca, Giorgio Furlani è tornato al punto di partenza: quello dell’albanese era il nome fatto da Zlatan Ibrahimovic a metà febbraio, prima del viaggio dell’amministratore delegato negli States per incontrare Cardinale. Da quel momento in poi, lo svedese è uscito un po’ fuori dai radar: nella ricerca del direttore sportivo e non solo. Nel frattempo sono passati tre mesi e, dopo una serie di inutili casting, la scelta è ricaduta sullo stesso Tare.

L’avventura del nuovo dirigente è iniziata con una complicata questione, oltre a quella dell’allenatore: poco prima dell’annuncio ufficiale, c’è stato un incontro a Casa Milan con l’agente Giuseppe Riso e con gli uomini mercato della Roma per risolvere la grana Saelemaekers. Sembrava tutto pronto per una cessione a titolo definitivo ai giallorossi, ma a quanto pare le cose stanno diversamente. E adesso in merito arrivano ulteriori conferme.

Il Milan non vuole venderlo: salta tutto

Senza la Champions League, e in generale senza qualificazioni a coppe europee, il Milan ha necessità di fare cassa e per questo si pensava ad un’uscita di Saelemaekers piuttosto probabile. Le cose però non stanno così: Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri, ha parlato di un mancato accordo fra le parti a causa della volontà dei rossoneri di trattenere il belga, considerato un profilo utile dal punto di vista tecnico e tattico.

Calciomercato.com conferma questa ipotesi: il Milan non sembra intenzionato a cedere Saelemaekers, e per questo starebbe rispedendo al mittente le offerte della Roma (che invece ha molto interesse nel trattenerlo vista l’ottima stagione fatta). L’ex Anderlecht è reduce da due anni di ottimo livello: il primo con il Bologna di Thiago Motta, che è uno degli indiziati per diventare il nuovo tecnico rossonero, e il secondo con la Roma di Claudio Ranieri. Prestazioni che hanno fatto aumentare, e di molto, il valore economico.

Il Milan oggi valuta Saelemaekers oltre 20 milioni: la Roma ha provato ad imbastire una trattativa ma ha trovato, forse inaspettatamente, resistenza da parte dei rossoneri. L’affare quindi al momento rischia seriamente di saltare: il Milan potrebbe tenersi stretto il belga, o magari aspettare offerte più importanti dalla Premier League. Questo significa, in automatico, che Tammy Abraham tornerà alla Roma: troppo alto il suo stipendio per pensare ad una permanenza in rossonero.