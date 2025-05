Svolta improvvisa, il Milan ha scelto l’allenatore: tifosi in festa

Ore importanti per la panchina del Milan: i rossoneri sembrano aver scelto la prossima guida tecnica, contatti intensi e tifosi soddisfatti

Il Milan è alla disperata ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Con Sergio Conceicao è finita: la sua avventura in rossonero è andata davvero male e non c’è alcun margine per continuare insieme. Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, avrà un ruolo importante per la scelta del tecnico. I tifosi spingono per avere in panchina un big ed erano un po’ delusi dalle ultime indiscrezioni. Le voci di stamattina però sembrano risollevare un po’ l’animo dei sostenitori rossoneri perché è molto forte il nome di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da più fonti, il Milan avrebbe avviato i contatti con l’allenatore livornese per arrivare ad un accordo. L’accelerazione dopo che è sfumata la prima opzione: Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna è ad un passo dal rinnovo con gli emiliani per un altro anno e con stipendio più alto. Niente da fare per l’ex Fiorentina, e così avanti tutta per Allegri, il preferito dai tifosi.

Contatti fra il Milan e Allegri, i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, quella di oggi sembra poter essere una giornata importante per la scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Allegri è adesso in pole: l’allenatore livornese a breve scioglierà le riserve sul suo futuro. Dopo i tre anni disastrosi alla Juventus e una stagione di stop, adesso è pronto per tornare in corsa e le offerte sul piatto non gli mancano.

Il Milan ci sta seriamente provando: Allegri chiede sempre cifre importanti e i rossoneri sembrano disposti a mettere sul piatto una proposta da cinque milioni per tre anni. A queste condizioni l’affare si potrebbe fare, ma Allegri, prima di dire sì, aspetta l’evoluzione di Napoli. Ha già incontrato Aurelio De Laurentiis per l’eventuale sostituzione di Antonio Conte, ma per adesso l’ex Chelsea e Inter non ha ancora preso una decisione. In caso di separazione, Allegri sarebbe la prima opzione. Su di lui c’è da tempo anche la Roma, con Ranieri che sembra aver puntato però il mirino su Gasperini.

Ecco quindi l’inserimento forte del Milan per strapparlo alla concorrenza e far felice buone parte di tifoseria, inspiegabilmente: Allegri ha dimostrato di recente alla Juventus grosse difficoltà sotto tutti i punti di vista. E infatti nessuna big lo ha mai cercato lo scorso anno dopo l’addio ai bianconeri. Ora il suo nome è tornato in auge e il Milan ci sta provando, probabilmente più per una reazione di pancia che per effettiva volontà.