Tare lo ha contattato: vuole solo lui per la panchina

Tare sta provando a portarlo al Milan per sostituire Conceicao: non è semplice ma il direttore sportivo sta facendo un serio tentativo

Il lavoro per Igli Tare è già iniziato. Nella giornata di lunedì, ancor prima dell’annuncio ufficiale, il primo importante incontro con Giuseppe Riso e con la Roma per definire la questione Saelemaekers: i giallorossi spingono per tenersi stretto il belga e, dall’altra parte, i rossoneri in questo momento cercano soldi ovunque e questa è un’opportunità per fare cassa. In attesa di aggiornamenti sul fronte Reijnders-Manchester City (l’olandese sembra aver rinviato le vacanze a Ibiza per fare il Mondiale per Club con gli inglesi) e su altre cessioni top, è sempre aperta la caccia al nuovo allenatore.

A proposito di questo, il Milan sembra non aver imparato nulla in due anni tragicomici: nonostante tutto, ancora si fa mercato senza sapere chi sarà la guida tecnica. Ed è già un primo segnale che le cose non cambieranno e che le prospettive non sono granché, anche con Tare, dirigente esperto, serio e competente. Ad oggi non c’è un nome forte per sostituire Conceicao, che andrà via nel corso di questa settimana, ma solo una serie di opzioni che il nuovo direttore sportivo sta valutando insieme al resto del gruppo di lavoro.

Tare ci prova per l’allenatore: nuovo tentativo

Uno dei nomi più caldi e più apprezzati (da Tare e anche dei tifosi) è quello di Massimiliano Allegri, nonostante l’ultimo disastroso percorso di tre anni alla Juventus: un secondo ciclo pessimo in cui si sono mostrati tutti i limiti di un allenatore che, guarda caso, nessun top club d’Europa ha cercato durante quest’anno. Eppure, continua ad avere grande considerazione. Il suo nome è infatti il primo nella lista anche di Aurelio De Laurentiis per l’eventuale sostituzione di Conte.

Il Napoli è nettamente in vantaggio per Allegri: De Laurentiis ha già parlato più volte con l’allenatore livornese in attesa di una risposta da parte di Conte sul futuro. Tutto l’ambiente, anche persone a lui vicine, spingono per una permanenza, ma il richiamo della sua Juventus è troppo forte. Vedremo cosa accadrà, nel frattempo il Milan resta alla finestra e cercherà di capire se ci saranno margini di movimento su Allegri o se, invece, si può considerare ormai andato (c’è anche la Roma su di lui). Attenzione ancora a Vincenzo Italiano, che non ha ancora un accordo col Bologna per il rinnovo. Resta sullo sfondo Thiago Motta, più in linea con i costi imposti dalla proprietà (per l’allenatore il budget è sempre non superiore ai 3 milioni) e con l’idea di lavorare senza alcun tipo di influenza nelle scelte di mercato.