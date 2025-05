Tare non si nasconde: messaggio forte e chiaro, i tifosi esultano

Le prime dichiarazioni di Tare da direttore sportivo del Milan sono una manna: i tifosi esultano, sono parole giuste

Per due anni di fila, cioè dalla cacciata di Frederic Massara, il Milan ha ignorato di proposito l’importanza di un direttore sportivo. E i risultati in campo si sono visti, con il culmine nel disastro di questa stagione. Per ripartire, la società ha scelto di puntate su Igli Tare, l’ex dirigente fermo da due anni dopo l’addio alla Lazio. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì, poco dopo il suo primo incontro da direttore sportivo del Milan con l’agente Giuseppe Riso e gli uomini mercato della Roma con tema caldo Saelemaekers (che i rossoneri vorrebbero tenere).

Adesso sulla sua scrivania c’è un tema molto caldo che è quello dell’allenatore: secondo le indiscrezioni di questi minuti, sembrano caldi i contatti con Massimiliano Allegri, che è anche nel mirino del Napoli per sostituire eventualmente Antonio Conte (che non ha ancora deciso cosa fare). Nel frattempo Tare ha rilasciato la sua prima intervista da dirigente rossonero e ha parlato in maniera molto chiara, diretta e precisa: e i tifosi non possono fare altro che accogliere con grande entusiasmo queste dichiarazioni.

Tare promette massimo impegno: “Farò di tutto per far esplodere di gioia San Siro”

Tare sa di arrivare in un Milan pieno di problemi strutturali: la società è reduce da anni di scelte disastrose che hanno totalmente rovinato il faticoso e lungo lavoro che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano portato avanti. L’ex Lazio arriva con l’obiettivo di colmare le lacune di Moncada e Furlani, ma anche per lui non sarà semplice, soprattutto se ingabbiato nei soliti paletti imposti da amministratore delegato e proprietario. Nonostante tutto, Tare sa che c’è tantissimo da fare.

“Io voglio entrare in questo club con grande umiltà e con la possibilità di dare il mio supporto. Bisogna far sì che questa società torni ai vertici del calcio italiano e mondiale, perciò il mio ruolo è quello di fare da supporto non solo allo staff tecnico ma anche alla dirigenza. Gestire bene sia il campo che la “scrivania” è fondamentale, ma bisogna chiarire che tutto è legato al risultato finale. Se si ha chiara questa cosa, poi diventa più facile svolgere il proprio lavoro”, le parole di Tare ai microfoni di Milan TV.

Tare ha ammesso di essere molto legato al Milan fin da bambino e per questo ha ancora più determinazione: “Voglio vedere una squadra che suda la maglia, che ha la fame e la voglia di vincere. Voglio vedere San Siro esplodere dalla gioia dei tifosi, e darò tutto me stesso affinché questo accada, perché è bellissimo vedere il popolo milanista gioire per le vittorie di questa squadra. Mi sento emozionato, ho realizzato un sogno che portavo dietro da tanto tempo“.