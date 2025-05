Ultim’ora Milan, decisione presa su Allegri: l’annuncio

L’annuncio è arrivato poche ore fa, il Milan ha preso una decisione a sorpresa sul futuro allenatore: c’entra Massimiliano Allegri

Saranno settimane di grande attesa quelle che i tifosi del Milan vivranno. Dopo la contestazione alla proprietà sotto la sede di Casa Milan, la dirigenza meneghina deve fare i conti con le prossime mosse per tentare di riscattare una stagione drammatica, semplicemente inaccettabile.

Il Milan è fuori da ogni competizione europea. Un anno (si spera solo uno) di purgatorio, in attesa di ritornare protagonisti in Europa, in quella Champions League che vedrà tra poche ore l’altra squadra di Milano giocarsi la coppa contro il PSG. Uno smacco enorme se si pensa alla campagna acquisti generosa di un anno fa, al tentativo – a questo punto maldestro – di rimediare a gennaio. Tanta confusione che non ha fatto altro che generare caos, in primis in panchina.

Prima Paulo Fonseca, poi Sergio Conceicao. La scelta del prossimo allenatore passerà dalle mani di Igli Tare, da poche ore annunciato in via ufficiale come nuovo direttore sportivo del ‘Diavolo’. Una posizione cruciale, rimasta vacante da tempo e che l’ex Lazio proverà a riempire da vincente, con scelte che possano riportare il prima possibile il Milan tra le grandi del calcio europeo. A tal proposito c’è un nome, quello di Massimiliano Allegri, che continua a far capolino tra le idee per il post Conceicao.

Il tecnico di Livorno è sul taccuino di altre grandi, Napoli in primis ma pure Inter. A tal proposito una manciata di ore fa è arrivato un annuncio che sembra chiarire una volta per tutte quella che potrebbe essere la scelta dell’ex allenatore del Milan per il suo futuro. Il ritorno in panchina, dopo il turbolento addio alla Juve, è ormai ad un passo

Allegri-Milan, è tutto chiaro: arriva l’annuncio

I tifosi del Milan ricordano con affetto l’avventura di Allegri sulla panchina rossonera. Lo Scudetto, il 18esimo della storia milanista, lo ha vinto proprio Max entrando di fatto nei cuori di milioni di tifosi. Riguardo ad un suo possibile ritorno a Milanello, però, la realtà sembra raccontare un’altra storia.

Ne è convinto Michele De Blasis, giornalista sportivo, che su ‘X’ ha lanciato una vera e propria bomba riguardo al ‘Conte Max’. Secondo le ultime informazioni, infatti, pare che il ritorno di Allegri al Milan sia quasi del tutto da scartare. “Anche con Igli Tare la posizione di Allegri non cambia: non sarà l’allenatore del Milan“.

De Blasis, poi, ha ribadito come si tratterà di una corsa a due: “Napoli o Inter, se Inzaghi dovesse lasciare”, ha aggiunto rispondendo ad un follower. La pista Milan, dunque, pare quasi del tutto da scartare. Evidentemente altre le idee di Tare e della dirigenza rossonera: ancora poche settimane e ne sapremo di più.