Conceicao alla rivale: il portoghese lascia il Milan ma non la Serie A

Il tecnico portoghese è pronto a ripartire da un’altra squadra nel massimo campionato italiano: ecco su quale panchina siederà

Saranno giorni intesi per gli allenatori. Molte squadre hanno deciso di affidare la propria panchina ad una nuova guida tecnica. Lo farà la Roma, che è pronta a ripartire da Gian Piero Gasperini, dopo che ha salutato Claudio Ranieri. Stesso discorso per il Milan, che non ha ancora ufficializzato la separazione con Sergio Conceicao, ma è solo questione di tempo, poi si darà il via ad una nuova era.

I nomi sul tavolo sono davvero tanti: in prima fila c’è Vincenzo Italiano, che non ha ancora rinnovato con il Bologna. Qualora ci fosse una separazione tra le parti, il club rossonero andrebbe all-in su di lui. Ma ci sono ovviamente le alternative e una di queste è Massimiliano Allegri, che però piace tanto anche al Napoli. Se Antonio Conte dovesse fare le valigie, sbarcando a Torino per sedere sulla panchina della Juventus, il livornese sarebbe il candidato numero uno per guidare i campioni d’Italia.

Sergio Conceicao riparte dal massimo campionato: ecco chi lo vuole

E l’Inter? Anche i nerazzurri non sono certi di ripartire da Simone Inzaghi, che ha ricevuto delle proposte dall’Arabia Saudita. Proposte importantissime che farebbero vacillare chiunque. Ne sapremo di più dopo la finale di Champions League. Anche in questo caso, in caso di separazione, Allegri diventerebbe un candidato importante.

Ma in Serie A dovranno scegliere una nuova guida anche il Torino, che ha deciso di separarsi da Vanoli e anche la Lazio, che dopo aver chiuso fuori dalle competizioni europee, vuole cambiare allenatore. Così per Baroni in biancoceleste siamo ai titoli di coda. Chissà che per l’ex Verona non si aprano le porte del Torino.

Ma per la panchina dei capitolini, invece, c’è l’idea Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, che a breve rescinderà con il Milan, può tornare di moda per la Lazio. E’ stata una suggestione in passato, ora può essere qualcosa di più. L’ex Porto ha giocato nella Capitale e conosce bene l’ambiente. L’alternativa alla Serie A può essere la Premier League. Il suo agente, infatti, può trovargli squadra senza grossi problemi. I Wolves o il Nottingham possono essere due alternative per Sergio Conceicao, pronto a ripartire.