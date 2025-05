Il Milan è stato chiaro, no secco: l’affare è saltato

Il Milan ha rinunciato ad un acquisto a titolo definitivo in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno dovuto rinunciare all’affare per via degli alti costi dell’operazione.

L’arrivo di Igli Tare nella dirigenza del Milan ha dato il via ufficialmente al mercato del club che è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Prima di pensare agli acquisti da andare a chiudere il Milan dovrà prima capire su quali giocatori puntare in vista della prossima stagione tra quelli già presenti in rosa. Le prime scelte andranno prese sui calciatori che attualmente sono in prestito nel club meneghino. Appare destinato all’addio un giocatore che in questa stagione ha vestito la maglia rossonera in prestito secco. Si profila quindi uno dei tanti addii che si verificheranno in casa Milan durante l’estate per una rivoluzione molto profonda.

Il Milan dice addio ad un calciatore in prestito: niente riscatto

Tammy Abraham è destinato all’addio al Milan con il centravanti che tornerà (temporaneamente) alla Roma. L’attaccante inglese era giunto in rossonero durante gli ultimi giorni del mercato estivo in prestito secco ma la sua permanenza a Milanello appare molto difficile per gli alti costi dell’operazione.

La Roma chiede circa 15 milioni di euro per il cartellino della punta che percepisce un ingaggio di circa 5 milioni di euro l’anno, completamente fuori budget per il club meneghino. L’ex attaccante del Chelsea non vestirà quindi la maglia del Milan in futuro e per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Premier League con diverse squadre che hanno messo nel mirino la punta per la prossima stagione.

Resta da capire invece se la Roma riuscirà a trovare un accordo con il Milan per l’arrivo di Alexis Saelemaekers a titolo definitivo in giallorosso. L’esterno offensivo piace molto al club capitolino che è pienamente soddisfatto del rendimento del classe 1999. Il Milan non sembra però intenzionato a scendere sotto i 20 milioni di euro come richiesta per il cartellino e c’è il Nottingham Forest che sarebbe fortemente intenzionato ad acquistare l’ex Anderlecht in estate.

L’addio di Abraham non sarà di certo l’unico in attacco per quello che riguarda il Milan con i rossoneri che sembrano intenzionati a tenere il solo Santiago Gimenez in vista della prossima stagione. Verso l’addio vanno sia Jovic, destinato a salutare a costo zero, mentre per Camarda potrebbe esserci una cessione in prestito.

Un altro calciatore che appare destinato a salutare è Kyle Walker con il terzino destro che non sembra rientrare nei parametri economici del Milan per la prossima stagione. Lo stipendio del nazionale inglese è troppo alto per le casse del Milan che dovrà fare a meno degli introiti derivanti dalle coppe europee e per lui ci sarà il ritorno al Manchester City. Lo stesso club inglese, però, ha affermato che non ci sarà spazio per il laterale, destinato quindi a trovare una nuova sistemazione.