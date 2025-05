Il Milan lo scippa al Napoli: bastano 40 milioni

La dirigenza rossonera è pronta ad un grande colpo in vista dell’estate: 40 milioni di euro, così il Napoli rimarrà a mani vuote

Al Milan sta per iniziare una nuova era che i tifosi rossoneri si augurano possa tornare ad essere vincente. L’addio di Sergio Conceicao è alle porte mentre il direttore sportivo, tra presente e futuro, sarà Igli Tare: ormai è ufficiale. L’ex dirigente della Lazio potrà, al fianco dell’ad Giorgio Furlani, cominciare a guardarsi intorno per rinforzare la squadra.

Dopo una stagione quasi del tutto indecente, bisognerà risollevarsi subito, approfittando magari dall’assenza di ogni tipo di impegno europeo e dando modo alla squadra di preparare una partita a settimana. In attesa di conoscere l’identità del nuovo allenatore, ad oggi ancora sconosciuta, le strade dei rossoneri potrebbero incrociarsi in sede di mercato con quelle del Napoli, fresco vincitore dello Scudetto.

Una novità di mercato che riguarda il Napoli ma soprattutto il Milan è arrivata nelle scorse ore e stavolta i tifosi rossoneri possono davvero cominciare a sognare. Un grande colpo, di quelli che possono cambiare un reparto e per il quale la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe quindi compiere uno sforzo importante, in vista della scelta del nuovo allenatore a cui consegnare una rosa competitiva e pronta il prima possibile.

40 milioni, il Milan accelera: Napoli ko

Il giornalista turco Ekrem Konur, grande esperto di mercato internazionale, è tornato ad aggiornare i suoi followers con un post pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina ‘X’. Un nome che all’attacco del Milan – come a quello del Napoli – farebbe comodissimo.

Si parla del 24enne coreano Kang-in-Lee, gioiello di proprietà del PSG che dopo una stagione tra alti e bassi potrebbe decidere di lasciare la società di Al-Khelaifi per cercare fortuna altrove nonostante un contratto valido fino all’estate 2028. Uno scenario che, effettivamente, potrebbe trasparire come un’occasione da non perdere per il mercato rossonero. Konur ha parlato dell’interesse rossonero ma anche di quello di Juventus, Arsenal e Napoli per il talentuoso classe 2001 arrivato dal Maiorca nell’estate 2023 per 22 milioni di euro.

Secondo Konur anche club spagnoli, di Premier League e della Saudi Pro League sarebbero sulle tracce di Kang-in-Lee che potrebbe dunque cambiare aria nei mesi estivi. Ala destra dal mancino raffinato e schierabile all’occorrenza sia da trequartista che da falso centravanti, per il gioiello coreano la dirigenza transalpina ha intenzione di chiedere almeno 40 milioni di euro. Difficile che si arrivi a sconti, visto anche il lungo contratto che lega il calciatore al PSG.

A Casa Milan si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile rivoluzione alla rosa di Conceicao, in particolar modo in attacco. E cosìda Parigi potrebbe arrivare un rinforzo di grande spessore: con buona pace del Napoli campione d’Italia.