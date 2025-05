Il nuovo allenatore porta il bomber: ritorno di fiamma in casa Milan

Un tecnico accostato alla panchina rossonera potrebbe portare con sé un attaccante a cui è molto legato: l’indiscrezione.

Sergio Conceicao non continuerà ad essere l’allenatore del Milan, questa è ormai una certezza. Probabilmente, anche vincendo la Coppa Italia non avrebbe ottenuto la conferma. Adesso si tratta di capire chi lo sostituirà.

Per poco la società rossonera ha accarezzato l’ipotesi di strappare Vincenzo Italiano al Bologna, però l’operazione non si farà. Il tecnico rimarrà sulla panchina rossoblu, è ormai fatta per il rinnovo del suo contratto con aumento dello stipendio. Italiano ha sempre dato priorità al Bologna e non ha mai davvero aperto ad altre possibilità. Oltre al Diavolo, anche l’Inter sembrava interessata a lui per il dopo Simone Inzaghi.

Panchina Milan, il tecnico convince l’attaccante?

Un altro allenatore che ha fatto bene in Emilia è Thiago Motta, a sua volta accostato al Milan negli ultimi giorni. Era apprezzato dal club già un anno fa, ma allora aveva già un accordo con la Juventus e finì a Torino, dove è stato esonerato il 23 marzo scorso.

L’italo-brasiliano è alla ricerca di una nuova sfida e certamente il trasferimento a Milano sarebbe qualcosa di gradito. Nonostante i rossoneri siano fuori dalle coppe europee, la piazza è di quelle importanti e senza impegni infrasettimanali un allenatore può avere più tempo per dare la sua impronta alla squadra.

C’è chi pensa che l’eventuale arrivo di Motta potrebbe facilitare anche un’altra operazione: l’arrivo di Joshua Zirkzee. Il tecnico 42enne ha valorizzato l’attaccante olandese al Bologna e potrebbe cercare di averlo ancora a disposizione in una nuova esperienza professionale.

Zirkzee aveva la possibilità di giocare nel Milan, però il suo agente Kia Joorabchian ha preteso troppi soldi di commissione e l’affare è sfumato. È stato il Manchester United ad accontentare le sue richieste e a portare il giocatore in Inghilterra, dove però le cose non sono andate bene. La stagione dei Red Devils è stata un fallimento e l’ex Bayern Monaco non ha fatto faville: 7 gol e 3 assist in 49 presenze totali.

Il Manchester United potrebbe cederlo nella prossima sessione estiva del calciomercato. Dopo aver speso 42 milioni di euro nel luglio 2024, ora ne potrebbero bastarne 35 per comprare il cartellino di Zirkzee. Da non escludere l’ipotesi del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Lo stipendio netto da circa 3,5 milioni annui non dovrebbe essere un problema, in caso di trattativa. In questi giorni anche l’Inter è stata accostata all’attaccante olandese.