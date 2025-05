Milan, colloquio per la cessione: maxi plusvalenza, tifosi preoccupati

Il club rossonero potrebbe vendere un proprio calciatore titolare e incassare tanti soldi: però i milanisti sono un po’ allarmati.

In queste ore il Milan ha chiuso per l’ingaggio di Massimiliano Allegri, sistemando così un tassello fondamentale per la prossima stagione. Adesso Igli Tare si potrà concentrare sulla costruzione della squadra, conducendo il calciomercato con l’obiettivo di mettere il nuovo allenatore nella migliore condizione possibile per raggiungere l’obiettivo: lottare per lo Scudetto.

Giorgio Furlani ha dichiarato che il club non è costretto a sacrificare i propri migliori giocatori, ma non è escluso che qualche nome forte possa partire. Mike Maignan e Theo Hernandez hanno i contratti in scadenza a giugno 2026, senza rinnovi le cessioni saranno inevitabili. Gli eventuali addii dei due francesi potrebbero portare in cassa circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, situazione Reijnders: le ultime notizie

C’è un altro titolarissimo di cui si parla molto in questo periodo, Tijjani Reijnders. Non è un segreto che il Manchester City lo abbia messo nel mirino e voglia comprarlo per rinforzare il centrocampo di Pep Guardiola. Ai Citizens non mancano gli argomenti economici giusti per riuscire a condurre in porto questa operazione.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, oggi Milan e Manchester City hanno un appuntamento per parlare proprio del nazionale olandese. Nei giorni scorsi ci sono già stati dei contatti e il club rossonero ha già fatto sapere di essere disposto ad accettare solo offerte irrinunciabili, superiori ai 70 milioni di euro. Se dall’Inghilterra arriverà una proposta in linea con questa richiesta, allora l’affare si potrà concretizzare.

I Citizens hanno fretta, vorrebbero Reijnders a disposizione per il Mondiale per Club. Devono accelerare e mettere sul tavolo i soldi pretesi dal Milan, altrimenti si rischia di andare per le lunghe. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per questa trattativa. Guardiola vuole fortemente l’ex AZ Alkmaar, individuato come innesto ideale per il suo centrocampo dopo la decisione di Kevin De Bruyne di non rinnovare il contratto e di andarsene a parametro zero.

Reijnders è un centrocampista duttile tatticamente, può giocare in una mediana a due oppure a tre, ma anche da trequartista. Offre più soluzioni agli allenatori, abbinando grandi doti tecniche, visione di gioco e capacità di incidere anche negli ultimi 20-25 metri con assist e gol. In questa stagione ha messo insieme 15 reti e 5 assist, mai così prolifico in carriera.

Normale che un top come il Manchester City lo abbia messo nel mirino. Però il Milan non vuole fare sconti, forte anche di un contratto in scadenza a giugno 2030 che è stato firmato a marzo. I tifosi sperano che Tijji possa rimanere ed essere uno dei leader del nuovo Diavolo guidato da Allegri. La sua partenza sarebbe un grosso danno, anche se darebbe alla società tanti soldi da poter reinvestire sul mercato in entrata.