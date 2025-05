Milan, svelato il calendario 2025/2026: derby solo alla fine della stagione

Il Milan giocherà i preliminari di Coppa Italia nella prossima stagione: il tabellone è già fatto, novità per il derby con l’Inter

Si è appena conclusa la stagione per il Milan ed è stata una delle peggiori di sempre. I rossoneri hanno chiuso all’ottavo posto in classifica, e questo significa due cose: che non giocheranno alcuna competizione europea il prossimo anno e che saranno in campo subito a metà agosto per i preliminari di Coppa Italia. Si conosce già l’avversario: il Milan dovrà affrontare il Bari al Giuseppe Meazza, probabilmente nel week-end del 16 e del 17 agosto, cioè una settimana prima dell’inizio del campionato.

E, a proposito di Coppa Italia, sta già prendendo forma il tabellone per l’edizione del prossimo anno. I rossoneri quindi non saranno fra le teste di serie, ma affronteranno due partite abbordabili per arrivare agli ottavi della competizione. Se dovessero superare il turno contro il Bari (tutt’altro che scontato, il Napoli l’anno scorso ha superato il Modena soltanto ai rigori), i rossoneri affronterebbero una fra Lecce e Juve Stabia. Dopodiché, agli ottavi l’aspetterebbe la Lazio.

Tabellone Coppa Italia 2025-2026, novità per il derby

Nel percorso in Coppa Italia, quindi, il Milan si ritroverà nella parte sinistra del tabellone mentre a destra ci sarà l’Inter, questo significa che non potrà verificarsi ciò che invece è accaduto in questa stagione, e cioè che rossoneri e nerazzurri si sono affrontate in semifinale. Il derby è quindi possibile soltanto in finale, sempre se le due squadre dovessero raggiungere l’ultima tappa del torneo.

La Coppa Italia è un trofeo che al Milan manca da tantissimi anni. C’era la possibilità di rimediare in questa stagione ma in finale è arrivata una clamorosa sconfitta contro il Bologna. I rossoneri non sono riusciti nemmeno a vincere questo trofeo che non avrebbe di certo salvato la stagione ma l’avrebbe resa un pochino più dolce. Ed è stato l’ennesimo fallimento di Sergio Conceicao, che non è riuscito in nulla dal punto di vista degli obiettivi.

Non ha mai lottato per il quarto posto, è rimasto fuori da ogni competizione europea, è uscito dalla Champions League per mano di Dinamo Zagabria e Feyenoord e, a proposito, ha perso la Coppa Italia contro una squadra inferiore. E’ andato tutto storto, insomma, ma non è casuale. La gestione del Milan è stata un totale disastro e quanto accaduto in campo è solo una conseguenza di scelte sbagliate e di tanta approssimazione.