Prestito interrotto, torna al Milan per volere di Allegri: sorpresa rossonera

Idea clamorosa con Allegri in panchina: il Milan potrebbe interrompere il prestito e affidarlo di nuovo al nuovo allenatore

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Scelta a sorpresa in queste ore: Igli Tare è riuscito a convincere l’allenatore ad accettare l’incarico con una ricca e interessante proposta da più di 5 milioni per tre anni. Nelle prossime ore è prevista la firma: l’accordo è arrivato e c’è attesa solo per il nero su bianco. Adesso, risolta la questione allenatore, bisognerà iniziare le prime manovre di calciomercato.

Allegri non ha particolare pretese perché non ha principi di gioco né una chiara identità: il suo è un calcio vecchio e obsoleto, a meno che durante quest’anno sabbatico non abbia apportato qualche modifica al suo stile. Ci sono però dei giocatori che con lui possono performare al meglio e un suo storico pupillo è Alvaro Morata, allenato in due momenti diversi alla Juventus. Lo spagnolo è attualmente in prestito dal Milan al Galatasaray e non è ancora chiaro se resterà o meno in Turchia. Ha fatto sei mesi positivi e potrebbe decidere di rimanere, ma tutto dipende dall’accordo fra club.

Morata-Allegri, feeling speciale: ritorno in rossonero?

Morata è stato uno dei giocatori più legati ad Allegri durante i suoi anni alla Juventus. L’allenatore apprezza particolarmente le sue qualità e soprattutto lo spirito di sacrificio: nel suo utili ciclo in bianconero, è arrivato a fare anche il terzino pur di rispettare le direttive del tecnico, che non ha una fase difensiva accurata se non il semplice concetto di più uomini possibili dietro la linea della palla.

Alvaro è un ragazzo che dà il 100% di sé in partita e lo ha dimostrato anche nei sei mesi difficili al Milan. Ed è anche stato uno dei motivi di critiche da parte dei tifosi nei suoi confronti (però molti esultano per l’arrivo di Allegri in panchina). C’è qualcuno che ipotizza un clamoroso ritorno dello spagnolo in rossonero con Max allenatore, ma ad oggi non sembra essere una pista seria e percorribile. A meno di colpi di scena, Morata resterà al Galatasaray. Se, invece, dovesse tornare in rossonero, si cercherà una nuova sistemazione. Le sue recenti dichiarazioni sulla sua esperienza a Milano sono state piuttosto chiare. Di certo nulla cambia nel suo rapporto con Allegri: ci sarà sempre grande stima da parte di uno per l’altro e viceversa.