Sarri-Milan, Tare ha già deciso: colpo di scena

Un annuncio che ha lasciato di stucco i tifosi rossoneri: è arrivata la decisione di Igli Tare sul possibile approdo di Sarri al Milan

Il Milan cambia volto. Ha deciso di farlo, per l’ennesima volta, dopo una stagione apparsa subito come un disastro per i colori rossoneri. Prima Paulo Fonseca, poi Sergio Conceicao: un caos che ha lasciato quasi zero chances al ‘Diavolo’ di arrivare a lottare per qualcosa di importante.

È arrivata una Supercoppa italiana ma anche dei fallimenti pesanti che ancora oggi bruciano: su tutti, il più recente, in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ecco perché da Via Aldo Rossi è partita la rivoluzione che determinerà nella prossima stagione – nella quale il Milan non giocherà alcuna competizione europea – quale sarà il futuro della squadra rossonera. La prima grande certezza ha un nome ed un cognome: Igli Tare.

L’ex dirigente della Lazio è da poche ore diventato il nuovo direttore sportivo rossonero, una figura che mancava e che si spera possa portare risultati soprattutto in sede di calciomercato. L’estate del Milan sarà caratterizzata dalla firma, ormai imminente, di un nuovo allenatore. Il capitolo Conceicao si chiuderà molto presto, nonostante il contratto dell’allenatore portoghese sia in scadenza il 30 giugno 2026.

Tra i tanti nomi uno che sta chiaramente circolando con forza è quello di Maurizio Sarri, che Tare conosce bene dopo l’esperienza condivisa ai tempi della Lazio. Proprio riguardo all’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha chiarito una volta per tutte la situazione: Tare ha già deciso.

Milan, annuncio shock su Sarri: è deciso

Maurizio Sarri è senz’altro uno degli allenatori più ambiti tra quelli svincolati in questo momento. L’ipotesi Milan continua a rimanere viva anche se nelle scorse ore è arrivato un annuncio che di fatto cambia gli orizzonti rossoneri e rischia di chiudere ogni strada al tecnico napoletano.

Il giornalista Enrico Camelio, su ‘X’, ha chiarito – evidentemente una volta per tutte – quello che sarà il destino di Maurizio Sarri e del prossimo allenatore del Milan. Un binomio impossibile da coniugare poiché pare proprio che lo stesso Tare abbia idee parecchio diverse per la scelta del tecnico del futuro che avverrà tra poche settimane.

“Non so più come dirvelo. Sarri al Milan con Tare come dirigente non può entrare neanche in Lombardia. Questioni di rapporti, se semini vento raccogli tempesta”, ha scritto Camelio in un suo post. Difficile dunque, se non impossibile, pensare a Sarri sulla panchina rossonera: si attendono ulteriori sviluppi.