Sinner sgancia la bomba su Donnarumma, la rivelazione lascia di sasso

Le parole di Sinner sull’amico Donnarumma e sulla finale di Champions League: il tennista milanista è in una difficile situazione

È iniziato il Roland Garros di Jannik Sinner, e non poteva che partire col piede giusto. L’altoatesino ha superato l’ostacolo Rinderknech senza troppi patemi e ora punta dritto ad arrivare fino in fondo al torneo. Gli Internazionali d’Italia per lui sono andati piuttosto bene: difficile fare di più in finale contro Carlos Alcaraz dopo una squalifica e quindi uno stop forzato di tre mesi. Il percorso però è stato ottimo, soprattutto le gare contro Ruud e Paul: nascondevano delle insidie, ma il numero uno al mondo le ha superate facilmente.

Spera di avere subito la sua rivincita contro Alcaraz in questo Roland Garros, ma dovrà dare il massimo per arrivare fino in fondo e dimostrare a tutti chi è al primo posto nel Ranking (conservato nonostante i tre mesi di stop). Per la partita contro Rinderknech, Sinner ha potuto contare anche sul tifo di un suo grande amico: Gianluigi Donnarumma, che fra pochissimi giorni sarà impegnato nella partita più importante della sua carriera, la finale di Champions League contro l’Inter a Monaco di Baviera.

Sinner e l’amicizia con Donnarumma: “Sarei felicissimo se vincesse la Champions”

Dopo la partita, Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista e ha risposto anche ad una domanda proprio su Donnarumma. I due si conoscono – e si supportano – da tanto tempo e per l’altoatesino è stato bello vederlo nel suo box a fare il tifo per lui. E adesso Jannik ha modo di ricambiare in vista della finale di Champions League, che Gigio giocherà contro la più grande rivale della sua squadra del cuore.

Sinner è un grande tifoso del Milan, si sa. Era all’Olimpico per la finale di Coppa Italia durante gli Internazionali d’Italia e purtroppo anche lui ha dovuto subire una grave delusione. E sabato per chi farà il tifo? Intanto Jannik ha parlato così del suo rapporto con Donnarumma: “Siamo buoni amici da tempo, ci conosciamo bene e per me è stato un onore vederlo nel mio box. Anche lui tra qualche giorno avrà una partita abbastanza importante da giocare…. Siamo concentrati su noi stessi e sui nostri impegni, ma ci supportiamo a vicenda e questo è bello”.

E qui la sua risposta su chi farà il tifo per la finale di Champions: “Inter o PSG in finale di Champions League? Non mi mettete in questa situazione. Da italiano dico che sarebbe bello veder vincere una squadra italiana… ma Gigione è un amico e se vincessero i francesi sarei felicissimo per lui”.