Addio Reijnders, tutto fatto: c’è già la data

Il futuro del centrocampista olandese non sarà a tinte rossonere: sembra quasi tracciata la strada per il suo trasferimento.

Il Milan ha da poco ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e adesso è concentrato sul calciomercato. Igli Tare ha tanti dossier aperti sul suo tavolo e spera di chiuderne alcuni in fretta.

Negli ultimi giorni si parla con insistenza della possibile cessione di Tijjani Reijnders, obiettivo concreto del Manchester City. La trattativa tra le parti è cominciata e la sensazione è che si arriverà a un accordo totale, anche se probabilmente servirà ancora qualche giorno per definire tutto.

L’addio del nazionale olandese sarebbe una grave perdita per la squadra rossonera, però usando bene i tanti soldi che dovrebbero arrivare dalla sua vendita potrebbe uscirne una buona campagna acquisti. Starà a Tare fare le giuste scelte.

Reijnders dal Milan al Manchester City: le ultime news

Stando a quanto trapelato, il Manchester City avrebbe presentato una prima offerta di circa 60 milioni di euro, rifiutata dal Milan. La richiesta rossonera è di circa 70-75 milioni, serve uno sforzo in più da parte del club inglese per portare Reijnders alla corte di Pep Guardiola.

I Citizens hanno abbastanza fretta di chiudere, dato che dovranno preparare il Mondiale per Club e vorrebbero avere il giocatore il prima possibile. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, lo ha confermato a alla trasmissione Zona Rossonera di Calciomercato.it: “Reijnders sarà ufficializzato prima del Mondiale per club“.

Il torneo FIFA si disputerà tra il 15 giugno e il 13 luglio, ogni allenatore che vi partecipa spera di avere una squadra più forte. Guardiola è tra questi e si aspetta che la dirigenza gli consegni il rinforzo richiesto a centrocampo. Reijnders ha qualità che tornerebbero molto utili al Manchester City: possiede tecnica, visione di gioco, abilità negli inserimenti e capacità di rendersi decisivo con assist e gol.

Il Milan aveva comprato il centrocampista dall’AZ Alkmaar per 20,5 milioni di euro, concedendo anche una percentuale del 10% sul futuro prezzo di rivendita. Al 30 giugno 2025 il costo residuo a bilancio del cartellino sarà di 12,3 milioni. Vendendo Reijnders a oltre 70 milioni verrebbe generata una maxi plusvalenza.

I tifosi milanisti sono un po’ preoccupati per questa cessione, trattandosi di uno dei pochi calciatori che si sono salvati nell’ultima disastrata stagione del Diavolo. Inoltre, con l’addio di Reijnders diventerà ancora più necessario intervenire profondamente sul centrocampo. C’è un concreto interesse per Samuele Ricci del Torino, però non basta.