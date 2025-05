Arriva l’annuncio su Allegri e Leao scoppia a ridere: Milan di sasso

Leao show sui social, la risposta su Allegri lascia senza parole: il portoghese se la ride, cosa è successo

Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri. Nel giro di poche ore, Igli Tare ha chiuso l’operazione: quando le cose sembravano mettersi male per i rossoneri, con Vincenzo Italiano destinato a restare al Bologna con il rinnovo, all’improvviso la sterzata del direttore sportivo, appoggiato da Giorgio Furlani e da Zlatan Ibrahimovic. L’accordo con Allegri è arrivato subito o quasi, e si è chiuso ufficialmente nel pomeriggio di ieri: l’incontro in centro a Milano e la firma sul contratto. Due anni più uno a 5 milioni più bonus, un segnale piuttosto evidente del cambio di rotta della società.

La scelta di Allegri però sembra essere molto di pancia: è un modo per placare l’animo dei tifosi e ingraziarsi i media, da sempre molto gentili con l’allenatore nei giudizi. Inoltre, con Allegri sei (quasi) certo di chiudere almeno quarto, che è ciò che interessa alla proprietà. L’annuncio è atteso a breve, nel frattempo Rafael Leao si è reso ancora una volta protagonista sui social contro un vecchio “rivale”, e stavolta c’entra anche Allegri.

Leao ancora contro Cassano, stavolta c’entra anche Allegri

Antonio Cassano è sempre stato molto critico nei confronti di Leao. Si tratta di un gusto molto personale: l’ex calciatore ha altre preferenze e non ha mai considerato il portoghese un talento come viene invece descritto da tutti. E non ha mai perso l’occasione per ribadirlo, cosa che allo stesso Leao non è mai andata giù.

Nel corso di questi anni abbiamo visto più volte Leao risponde a Cassano su Twitter, soprattutto in un modo: con l’emoticon del pagliaccio. Adesso, invece, si è lasciato andare ad una grossa risata per una dichiarazione di Cassano: ospite di Italian Football, l’ex calciatore parla di Allegri e di quando con lui allenatore ha vinto lo Scudetto col Milan nel 2011. “Lo ha vinto grazie a me”, dice Antonio, in maniera palesemente ironica. Ed è qui che entra in gioco Rafa.

🤣🤣🤣🤣 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 29, 2025

Il portoghese ha risposto al video con un commento che non lascia spazio ad interpretazioni: quattro emoticon di faccine che ridono a crepapelle. Leao ride quindi alle parole di Cassano sui suoi meriti per lo Scudetto vinto con Allegri nel 2011. Vediamo se, alla prossima occasione, l’ex calciatore risponderà o meno. Intanto c’è grande curiosità e attesa per vedere Leao in azione sotto le direttive di Allegri: c’è chi è pronto a scommettere che lo metterà nelle migliori condizioni, e speriamo che sia davvero così.