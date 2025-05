È perfetto per Allegri: il Milan ha già in casa il primo acquisto

Il Milan ha già in casa il primo acquisto per Massimiliano Allegri: è perfetto per lui e per il suo (non) calcio

Nelle prossime ore l’ingaggio di Massimiliano Allegri sarà ufficializzato. Il Milan, nel giro di poche ore, ha risolto la questione allenatore. È bastato davvero poco ad Igli Tare per fare già meglio degli altri dirigenti negli ultimi due giorni: per tempestività e per capacità di trattativa, è riuscito a subito a far capire cosa significa avere un direttore sportivo all’altezza della situazione. E questi sono sicuramente fattori da apprezzare. La scelta di Allegri resta però discutibile: un allenatore obsoleto, reduce da tre anni di disastri alla Juventus, che non ha un’identità né principi di gioco.

Ma è un profilo che piace ai tifosi e soprattutto ai media, sempre molto gentili nei suoi confronti nei giudizi: due elementi che hanno avuto sicuramente un ruolo significativo in questa decisione. Una cosa però è certa: con Allegri arrivare in Champions sarà semplice, ma è chiaro che da lui, adesso, in una stagione senza coppe, ci si aspetta lo Scudetto come ha fatto Conte quest’anno col Napoli (ma con una squadra parecchio inferiore al Milan). Chiusa la questione allenatore, ora sotto col mercato.

Il primo “colpo” del Milan è già in casa: Allegri saprà valorizzarlo

C’è grande curiosità per le scelte che farà Tare su entrate e uscite. Il capitolo cessioni è quello più caldo al momento: il Milan ha già ricevuto sondaggi e interesse concreto da parte del Manchester City per Tijjani Reijnders, e un’offerta da 70 milioni potrebbe convincere Giorgio Furlani a vendere, così da coprire facilmente il rosso in bilancio dato dalla mancata qualificazione in Champions League.

Si spera che le cessioni si fermino qui: con Allegri, è più facile pensare ad una permanenza di Maignan, di Theo Hernandez e di Rafael Leao, giocatori molto apprezzati dall’allenatore (come da qualsiasi altro). L’ex Juventus, prima di accettare, avrà ricevuto rassicurazioni in merito, o almeno si spera sia così. Ma ci sono altri giocatori già presenti in rosa che potrebbero essere valorizzati dal lavoro di Allegri e uno di questi è senza alcun dubbio Ruben Loftus-Cheek, un vero e proprio fantasma in questa stagione (dopo una buona prima annata con Stefano Pioli).

Le sue qualità fisiche e atletiche lo rendono perfetto per il (non) gioco di Allegri, un po’ come lo era Adrien Rabiot nell’ultimo ciclo in bianconero. L’inglese può ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2 o nel 4-3-3, oppure può fare il trequartista nel 4-2-3-1 come lo faceva con Pioli, con una sola idea: ripartire più veloce possibile. E per questo Loftus-Cheek è decisamente adatto. Tutto però dipenderà dalle sue condizioni fisiche: in questa stagione ha avuto anche tanti infortuni che hanno limitato le sue presenze e le sue prestazioni.