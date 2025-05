In quattro su un big del Milan: tegola per i rossoneri

Il Milan rischia il clamoroso scippo, addio al big durante il mercato estivo: sono quattro le società alla finestra

Un passo cruciale per il futuro del Milan è già stato compiuto. È Igli Tare il nuovo direttore sportivo della società rossonera. Una figura chiave per ricostruire dalle macerie lasciate dopo un’annata complicata, a tratti imbarazzante. Tra tanti, l’ex dirigente della Lazio è stato chiamato a risollevare le sorti di una squadra (ed una società) in difficoltà.

A tal proposito il calciomercato estivo risulta già essere l’arma in più per il club di Via Aldo Rossi che, ad un mese dalla riapertura ufficiale, sta già dandosi da fare per rinforzare una rosa che in questa stagione ha mostrato preoccupanti lacune in praticamente ogni zona del campo. Fattore fondamentale la decisione sul prossimo allenatore che non sarà più Sergio Conceicao: nonostante il contratto in scadenza tra un anno, l’ex Porto lascerà tra rimpianti ed amarezze la società meneghina.

Massimiliano Allegri, ad oggi, pare essere il nome più caldo, quello in pole position, quello sicuro da cui ripartire per dare identità e carattere al gruppo. Il Milan nella prossima stagione non disputerà alcuna coppa europea, un danno d’immagine ma soprattutto economico che rischia di costringere la dirigenza di Via Aldo Rossi a studiare un paio di uscite di un certo peso.

Mike Maignan e Theo Hernandez rimangono i nomi più caldi, visto che il contratto di entrambi scadrà tra poco più di un anno e del rinnovo – al momento – non v’è traccia. Al di là di ciò, però, c’è un’altro scenario che sta prendendo quota e che potrebbe lasciare di stucco i tifosi rossoneri: quattro grandi società sono pronte a spingere per la stella rossonera.

Milan, attento: così si prendono la stella

Come spesso accade Ekrem Konur, sul proprio profilo ‘X’, ha lanciato una bomba di mercato. Il giornalista turco, grande esperto in materia, stavolta ha parlato di Milan e di un potenziale rischio che i rossoneri starebbero correndo in vista dell’estate: quello legato alla cessione di Rafael Leao.

Il 25enne di Almada, si sa, è al pari di Maignan e Theo Hernandez uno dei candidati a lasciare Milano per rifocillare le casse rossonere. Sul portoghese, in scadenza col Milan nell’estate 2028, secondo Konur vi sarebbero ben quattro società che nei prossimi tempi potrebbero anche farsi avanti con un’offerta vicina a quella che rimane la valutazione del Milan: intorno ai 100 milioni di euro.

“Arsenal, Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco continuano ad essere accostate all’attaccante del Milan, Rafael Leao”, scrive il giornalista turco che di fatto conferma le voci su un possibile addio dell’attaccante rossonero durante i mesi estivi. 50 presenze con 12 gol e 13 assist vincenti per Leao quest’anno, in quella che rischia di essere la sua ultima stagione con addosso la maglia rossonera.