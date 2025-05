L’offerta è arrivata, addio al Milan nei prossimi giorni: trattativa caldissima

Il Milan ha ricevuto la prima offerta ufficiale per uno dei giocatori più importanti della rosa: l’affare si chiuderà nei prossimi giorni

Fino ad ora, per i tifosi del Milan sono arrivate solo buone notizie. Prima l’ingaggio di Igli Tare e quindi finalmente di un direttore sportivo, poi quello di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore: nonostante le palesi difficoltà mostrate nel suo ultimo ciclo alla Juventus, l’allenatore livornese è inspiegabilmente molto apprezzato dai sostenitori rossoneri, che vedono in lui l’uomo giusto per ripartire. Adesso però sta per concretizzarsi uno scenario che porterà inevitabilmente del malcontento: è la cessione di uno dei migliori giocatori della rosa.

Stiamo parlando ovviamente di Tijjani Reijnders, che contro il Monza sabato scorso ha probabilmente giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera. Il suo atteggiamento a fine gara era già un segnale: il giro di campo, il saluto quasi commosso, l’entrata in campo a stadio vuoto con suo figlio come ultimo saluto. Il Manchester City spinge e lo vuole in tempo per il Mondiale per Club, in programma fra meno di due settimane. E infatti è già arrivata l’offerta per convincere i rossoneri.

Addio Reijnders, il Manchester City ha formulato la prima offerta

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è arrivata a Casa Milan la prima proposta dei Citizens per l’acquisto di Reijnders: sul piatto una cifra complessiva di 60 milioni fra parte fissa più bonus. Per i rossoneri però non è sufficiente: si continuerà a trattare nei prossimi giorni per arrivare ad un accordo: a 70 milioni si può chiudere, e aggiungere quei dieci milioni in più per gli inglesi non sarà un grosso problema.

L’avventura di Allegri al Milan inizia quindi con una cessione, a meno di colpi di scena. Reijnders giocherà il Mondiale per Club con il Manchester City e sarà un’altra cessione di spicco dopo quella di Sandro Tonali al Newcastle a giugno 2023. Come verrà sostituito? Igli Tare avrà già pensato a delle soluzioni (ed è questo il vantaggio di avere un direttore sportivo) ma tutto dipende da cosa si cerca. Reijnders è un centrocampista tuttofare, in grado di ricoprire più ruoli, e come lui ce ne sono pochi in giro per il mondo.

Se il Milan vorrà acquistare un mediano, allora Samuele Ricci può diventare un nome forte. Se, invece, si cercherà una mezzala offensiva o un trequartista, allora bisogna andare su altri nomi. Come sempre, tutto dipende dal progetto tecnico e tattico e da come vorrà impostare la squadra Allegri. Ad oggi impossibile fare ipotesi concrete: è tutto nella testa dei protagonisti, e a noi non resta altro che attendere i prossimi sviluppi, con l’amaro in bocca per l’ennesima scellerata decisione della proprietà.