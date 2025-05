Milan; si chiude a 25 milioni: Napoli e Juve ko

Il direttore sportivo del Milan Tare pronto ad intervenire subito sul mercato. Pronta un’offerta da 25 milioni per battere il Napoli e la Juventus.

La prima fase del piano di rilancio del Milan, ovvero la nomina del nuovo direttore sportivo, si è conclusa. Ora a Igli Tare, ingaggiato al termine di un lungo casting, avrà il compito di rafforzare la rosa e delineare le prossime operazioni sia in entrata che in uscita. Diversi i componenti dell’attuale gruppo in lista di sbarco, tra cui Theo Hernandez protagonista di un’annata complicata ricca di prestazioni negative ed errori che lo hanno privato dello status di intoccabile.

La trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è stata interrotta, con il club che si è messo alla ricerca di un acquirente e di un adeguato sostituto. Il 27enne francese piace alla Juventus, che ha chiesto informazioni in vista della possibile cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City. Il classe 1997 ha inoltre diversi estimatori in Arabia Saudita: in primis l’Al-Ahli e all’Al-Nassr, che già in passato aveva fatto un tentativo per lui. Svanita, invece, la pista che portava al Real Madrid (molto vicino ad Alvaro Carreras del Benfica).

I rossoneri, attraverso la partenza del cursore transalpino, contano di incamerare almeno 40 milioni. Cifra, questa, che verrebbe poi utilizzata per regalare al successore di Sergio Conceicao un altro interprete del ruolo. Fino a qualche giorno fa, in cima alle preferenze c’era Maxim De Cuyper, di proprietà del Bruges. La concorrenza, però, risulta folta e la società belga, che lo valuta 20 milioni, spera in un’asta al rialzo. Ecco perché Tare ha deciso di defilarsi e seguire un altro talento del panorama calcistico europeo.

Mercato Milan, pronti 25 milioni: Napoli e Juve ko

Si tratta di Miguel Gutierrez, colonna portante del Girona, riuscito a piazzare, nelle 36 gare disputate, 2 reti e 6 assist. Un buon bottino che, unito agli ancora ampi margini di crescita del 23enne, ha convinto il manager albanese ad iscriversi alla corsa e farsi avanti. Pronta, in tal senso, un’offerta da 25 milioni. Sulle tracce dello spagnolo, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, ci sono pure il Napoli e la Juventus tuttavia il Milan risulta in pole position e punta condurre in porto la trattativa in tempi brevi.

Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. Theo Hernandez, dal canto suo, si prepara a svuotare il proprio armadietto. Il momento dei saluti definitivi sta per arrivare.