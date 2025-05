Riecco Ibrahimovic, l’annuncio spazza via ogni dubbio

Le parole di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese allo scoperto dopo diverso tempo. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante

A poco più di una settimana dalla chiusura della stagione, torna a far sentire la propria voce Zlatan Ibrahimovic. Lo fa attraverso un post su Instagram:

“Non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale persa… Non è abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d’arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione imparata costruisce il nostro futuro. Quest’anno potremo anche aver perso la battaglia, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra. Ci rialziamo, cresciamo e torniamo più forti. Forza Milan, sempre“.

Il Senior Advisor di RedBird fa, dunque, meaculpa con i tifosi e promette che il futuro sarà migliore. D’altronde appare complicato che il Milan possa fare peggio di quanto vissuto. Il Diavolo ha chiuso la stagione all’ottavo posto in campionato, riuscendo a restare fuori dalle coppe internazionali.

Un disastro sesquipedale, ma al Milan tutti al loro posto

Allo stesso tempo, dopo un ottimo avvio in Champions League, ha buttato tutto al vento, perdendo prima con la Dinamo Zagabria, il match qualificazione, poi ai playoff contro il Feyenoord. Un disastro sesquipedale, al quale bisogna aggiungere il ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’unica gioia è relativa alla Supercoppa Italiana, un trofeo che non può certo bastare per una squadra come il Milan.

Zlatan Ibrahimovic, però, rimarrà al suo posto. Il messaggio di Instagram, d’altronde, è inequivocabile. Nessun passo indietro da parte dello svedese, che continuerà a dire la sua nel Milano. Lo farà ovviamente anche Giorgio Furlani, al quale risponderà Igli Tare e tutti gli altri dirigenti. Ci sarà anche Geoffrey Moncada, che verosimilmente tornerà a fare il capo degli osservatori, ma la poltrona non la perderà .

Nessuno perderà il posto dopo una stagione disastrosa. Nessuno andrà via dal Milan dopo le pesanti contestazioni dei tifosi. Il gruppo di lavoro sarà ancora lì, insieme a Igli Tare e Massimiliano Allegri per provare a riportare in alto il Milan. Ora le attenzioni sono tutte rivolte al calciomercato, con il Diavolo che potrebbe perdere pedine importanti come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders