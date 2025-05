Ritorno a centrocampo, affare a zero: il Milan pronto a chiudere

Il giocatore potrebbe tornare a indossare la maglia del Milan. Un rinforzo di esperienza per i rossoneri in vista della prossima stagione

Sono ore intense per il calciomercato del Milan, chiamato a guardare avanti dio una stagione terribile. Non c’è chiaramente alternativa, serve rimboccarsi le maniche per programmare come si deve. Il Diavolo deve risorgere dalle proprie ceneri e per farlo ha deciso di affidarsi ad Igli Tare.

L’albanese non vedeva l’ora di iniziare a dare una mano al Milan e ha cosĂŹ subito premuto il piede sull’acceleratore. Il giorno della firma cosĂŹ a Casa Milan, in Via Aldo Rossi, sono arrivati Ghisolfi e Beppe Riso. Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire da Alexis Saelemaekers, ma con il noto agente si è parlato anche dei suoi tanti giocatori, a partire da Francesco Camarda.

Ma i confronti con Beppe Riso saranno diversi: d’altronde servirĂ trovare una sistemazione a Lorenzo Colombo, che quasi certamente farĂ ritorno dall’Empoli. Poi presto si potrebbe parlare di Lorenzo Lucca. Il suo nome è finito spesso sul tavolo delle trattative, ma con il ritorno a Roma di Tammy Abraham, ora può tornare di moda. Può essere lui ad affiancare Santi Gimenez.

Milan, colpo a zero: nuova idea per il centrocampo

Tra le urgenze di Igli Tare ci sono ovviamente anche i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2026. Il Milan potrĂ fare. a meno di loro? A rispondere a questa domanda sarĂ soprattutto Massimiliano Allegri, che si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan.

Poi sarĂ tanto mercato, in entrate e in uscita. Tra i profili emersi nelle ultime ore c’è anche quello di un ex Milan, che il prossimo 30 giugno vedrĂ scadere il proprio accordo con la sua attuale squadra. Si è parlato di rinnovo imminente, ma Marco Pasalic non ha ancora messo nero su bianco con l’Atalanta. E chissĂ che l’addio di Gian Piero Gasperini non cambi le carte in tavola.

In passato il nome del centrocampista è stato accostato anche alla Juventus, ora potrebbe diventare un’idea concreta per il Milan. Con Massimiliano Allegri sarebbe uno dei 3 in mediana, avendo la possibilitĂ di mettersi in mostra attraverso le sue incursioni. Pochi giorni e sapremo se il suo profilo può davvero essere un’idea