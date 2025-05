Allegri è pazzo di loro: cambia il mercato del Milan

Massimiliano Allegri è pronto a cambiare il mercato del Milan: dietrofront clamoroso, la nuova strategia dei rossoneri

Il Milan cambia volto e, finalmente, decide il suo futuro. Un futuro che ha finalmente un nome ed un cognome, Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno, ad un anno dal suo esonero dalla Juventus, era tra i nomi caldi anche per altre big della Serie A: in primis il Napoli.

La società partenopea, dopo un serrato tira e molla, è riuscita a convincere Antonio Conte a restare alla guida del Napoli. Un colpo doppio, perché ha dato continuità al progetto della squadra fresca vincitrice dello Scudetto e nel frattempo gettato nel caos la Juve, che non vedeva l’ora di riabbracciare Conte. Il Milan, nel frattempo, ha lavorato sottotraccia garantendosi il ritorno di Max Allegri, ben 11 anni dopo il suo addio alla Milano rossonera.

Un ritorno che ha diviso la piazza ma che senza dubbio pare voler rincuorare i tifosi sulle ambizioni del ‘Diavolo’: il Milan l’anno prossimo dovrà competere per lo Scudetto, a maggior ragione dopo la disastrosa stagione che non ha portato in dote la qualificazione alla Champions League 2025/26. Tutto nelle mani di Max. O quasi. Perché nel mezzo c’è il calciomercato e l’idea di pianificare in maniera oculata le prossime mosse insieme al neo direttore sportivo Igli Tare.

Un’accoppiata che i tifosi, sperano, possa rivelarsi vincente. Proprio in attesa della riapertura ufficiale della sessione estiva, arrivano novità su quella che potrebbe essere la strategia del nuovo Milan targato Allegri. All’orizzonte un dietrofront a dir poco clamoroso che potrebbe sparigliare le carte in tavola, soprattutto riguardo al futuro di due big.

Milan, Allegri decisivo: svolta per due big

Andrà dunque compresa quale idea Massimiliano Allegri vorrà portare avanti per tornare a vincere col Milan. In tal senso, vi è un doppio nodo da sciogliere che riguarda inevitabilmente il futuro di due stelle rossonere: Theo Hernandez e Rafa Leao.

Il terzino francese è in scadenza il 30 giugno 2026 e le voci su un suo possibile ritorno al Real Madrid nei prossimi mesi si sono fatte sempre più insistenti: a maggior ragione che il discorso legato al rinnovo, al momento, pare arenato. Parallelamente Leao, che non ha propriamente vissuto la stagione migliore della sua carriera, si è ritrovato spesso e volentieri al centro della critica. Diverse big europee lo stanno seguendo, con la possibilità di avanzare una ricca offerta alla società di Cardinale. Allegri, però, sembrerebbe pronto ad apporsi.

Era settembre 2022 quando ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’ il tecnico livornese commentò lo Scudetto da poco conquistato dal Milan di Stefano Pioli, concentrandosi su due grandi protagonisti come Theo Hernandez e Leao: un indizio rilevante sulla grande considerazione per i due big rossoneri. “Sono due giocatori eccezionali, molto moderni. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è un altro al mondo che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao“, disse Max. Una stima che potrebbe fare la differenza, tra la cessione e il rilancio con la maglia del Milan.