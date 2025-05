Allegri lo ha convinto: vuole restare al Milan, niente cessione

Massimiliano Allegri cambia il mercato del Milan. Con il tecnico livornese la scelta sul giocatore è presa: ora non ci sono più dubbi

Sono giorni davvero intensi per il mercato del Milan, che ha visto l’insediamento di Igli Tare come nuovo Direttore sportivo. L’albanese aveva detto sì al Diavolo da tempo, ma ha dovuto aspettare la scelta di Giorgio Furlani, che in precedenza ci aveva provato per Andrea Berta, Fabio Paratici e Tony D’Amico.

Varie difficoltà, però, hanno poi spinto a chiudere con l’ex Lazio, con il quale aveva raggiunto un accordo di massima già ad aprile, nel corso del blitz romano. Era stato tutto definito, ma serviva l’ultimo ok, arrivato solo qualche giorno fa. Lunedì così Igli Tare ha ereditato la poltrona di Antonio D’Ottavio, mettendosi subito a lavoro. Il giorno della firma, quando si è recato a Casa Milan per mettere nero su bianco, ha varcato le porte della sede anche il ds della Roma, Ghisolfi, e l’agente Beppe Riso.

Sul tavolo è finito Alexis Saelemaekers, che al momento non si muove dal Milan, nonostante il pressing giallorosso. Con Beppe Riso si è ovviamente parlato anche di altro, dei suoi tantissimi assistiti, che sono in orbita rossonera, da Camarda, ovviamente, a Lorenzo Lucca, che il Diavolo potrebbe acquistare per affiancarlo a Santi Gimenez.

Milan, Allegri punta su di lui: Leao perno centrale del Diavolo

La giornata più calda ed importante, però, è stata quella di giovedì, in cui il Milan ha chiuso per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha firmato un contratto di tre anni (due più un’opzione per il terzo) a più di cinque milioni di euro netti a stagione. I bonus sono legati alla qualificazione alla prossima Champions League e allo Scudetto.

Con Allegri è ovviamente destinato a cambiare il calciomercato. Il tecnico livornese ha voglia di confrontarsi con la rosa attuale e ci sono giocatori che dovrà rivitalizzare e tra quesi c’è certamente Rafa Leao. L’ex Juventus è intenzionato a puntare fortemente su di lui, affidandogli meno compiti difensivi. Il numero dieci, però, dovrà essere decisivo segnando gol pesanti e facendo assist. Dovrà migliorare la sua media realizzativa, soprattutto a San Siro, dove non è riuscito a fare la differenza nell’ultima stagione. Ma ci sono tanti altri calciatori su cui è intenzionato a puntare, come Theo Hernandez e Mike Maignan