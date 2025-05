Allegri vuole strapparlo alla Juve, la richiesta sul mercato è chiara

Il tecnico è pronto ad incidere sul mercato. Il livornese farà ovviamente sentire la propria voce in questa sessione estiva

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A.

Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”.

E’ iniziata così la giornata di venerdì per il Milan, che ha deciso di puntare, dunque, su Massimiliano Allegri per provare a rinascere. Igli Tare non ha avuto dubbi ed è andato all-in sul tecnico livornese, che ovviamente avrà un peso specifico importante sul calciomercato. Molte scelte passeranno anche dall’ex Juventus e la sua parola avrà un peso specifico importante.

Milan, rinforzi in difesa: c’è lo scippo alla Juventus

L’albanese ha intenzione di allestire una squadra competitiva che possa centrare la qualificazione in Champions League e magari sognare lo Scudetto. Lo zoccolo duro sarà quello che è arrivato all’ottavo posto, ma c’è la convinzione da parte di tutti, che il gruppo possa dare molto, ma molto di più.

Così Massimiliano Allegri è pronto a puntare e a rilanciare giocatori importanti come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao, che vanno rigenerati. Ma serviranno rinforzi, un po’ in tutti i reparti. In avanti occorrerà affiancare un attaccante a Santi Gimenez. A centrocampo molto dipenderà dall’uscita di Tijjani Reijnders, destinato ad andare al Manchester City.

Dietro, con le cessioni sempre più certe di Malick Thiaw e Fikayo Tomori, saranno un paio i centrali nuovi, che andranno a rimpolpare il reparto. L’idea è quella di prendere almeno un italiano. Ecco perché il nome di Coppola si sta facendo strada. Per prenderlo dal Verona, bisognerà sborsare una quindicina di milioni e battere la concorrenza della Juventus, che al momento non sa quale sarà il suo allenatore e il nuovo Ds.