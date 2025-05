Colpo Milan grazie a Donnarumma: rossoneri protagonisti dell’incastro

Donnarumma potrebbe tornare in Serie A e questo permetterebbe ai rossoneri di chiudere un colpo: l’incastro dei portieri

Gianluigi Donnarumma vive ore di grande fermento. Stasera sarà in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League col suo Psg e contro si ritroverà l’Inter di Simone Inzaghi. Per lui è una sfida speciale: perché italiano e perché giocherà contro la squadra rivale del Milan, società in cui è cresciuto e ha debuttato ad alti livelli. Nel percorso europeo coi parigini è stato un grande protagonista con prestazioni fuori dalla norma: Donnarumma si è confermato così uno dei migliori portieri al mondo, nonostante i soliti limiti che, nel corso di questi anni in Francia, non è ancora riuscito a correggere.

Fra i pali però forse non ha eguali, ed è straordinario ai rigori. Una partita importante che potrebbe essere anche la sua ultima a Parigi: il futuro di Donnarumma infatti è in bilico, fra un contratto in scadenza col Psg ancora da rinnovare e una certa voglia di tornare in Italia. A proposito di Inter, il suo agente di recente ha aperto alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra, ma l’ultima ipotesi è ancor più clamorosa.

Donnarumma al Napoli libera un colpo per il Milan

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe pensando a Donnarumma per sostituire Alex Meret, che rinnoverà comunque il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo due Scudetti vinti in maglia azzurra, l’ex portiere dell’Udinese è vicinissimo all’addio al capoluogo campano, nonostante l’imminente prolungamento. Troppo ghiotta per gli azzurri la possibilità di acquistare Donnarumma, nato a Castellammare di Stabia.

Ed è qui che entra in gioco il Milan. I rossoneri sono in una fase di rivoluzione: oltre a Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez in Arabia Saudita, non è da escludere anche la cessione di Mike Maignan. Il portiere francese, che aveva un accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza fra un anno), potrebbe essere l’ennesimo sacrificio di un’estate che si preannuncia molto complicata per i tifosi rossoneri sul fronte addii.

E per sostituire il francese, Meret può diventare un’opportunità di mercato molto interessante. Così quindi si formerebbe l’incastro perfetto: Donnarumma al Napoli e Meret al Milan. Al momento non ci sono indiscrezioni concrete su Maignan, ma il Milan ascolterà ogni tipo di proposta. E chissà che il Psg non possa essere la sua destinazione per sostituire ancora Donnarumma come ha già fatto in rossonero nell’estate del 2021.