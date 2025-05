Il Milan lo scippa a Conte: il prossimo colpo è stellare

Allegri è pronto a battere Conte in sede di calciomercato: il Milan prepara il colpo stellare, così il Napoli finisce a mani vuote

Un nuovo Milan sta finalmente nascendo. Prima Igli Tare, scelto come direttore sportivo pronto a mettere ordine in un caos che tra entrate ed uscite non sempre ha visto operazioni oculate e lungimiranti. Allo stesso modo, il cambiamento forse più importante avverrà in panchina dove è ormai certo il ritorno di Massimiliano Allegri.

Ad undici anni dall’addio alla Milano rossonera il tecnico livornese è pronto a rimboccarsi le maniche e a far risalire il ‘Diavolo’ dopo un anno disastroso. Niente coppe europee, solo il campionato per il quale i tifosi sperano di poter competere fino alla fine. Molto però dipenderà dalle ambizioni che la dirigenza di Via Aldo Rossi mostrerà in sede di calciomercato.

A tal proposito Tare ha intenzione di operare a tutto tondo, andando a toccare tutti i reparti di una rosa che spesso e volentieri ha deluso le aspettative quest’anno. Uno dei primissimi colpi rischia di risuonare come un ceffone per Antonio Conte ed il Napoli campione d’Italia in carica.

Milan, colpo dalla Premier: Napoli beffato

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico ‘Caughtoffside.com’, il Manchester United starebbe seriamente valutando la cessione di uno dei suoi gioielli durante l’ormai imminente sessione estiva di calciomercato. Si tratta dell’ala argentina, già vicina all’approdo in Serie A lo scorso gennaio, Alejandro Garnacho.

La fonte rivela come l’Aston Villa sia in prima fila ma non sia il solo club interessato al giovane talento sudamericano, per il quale il Napoli era pronto cinque mesi fa a fare più di uno sforzo nell’ambito della sostituzione di Kvaratskhelia finito al PSG. Anche Erik ten Hag, ex allenatore di Garnacho allo United e ora pronto ad allenare il Bayer Leverkusen, vorrebbe puntare su di lui. Si parla soprattutto di prestito, almeno nella volontà della società tedesca che rischia di perdere Wirtz nelle prossime settimane. Lo United punterebbe alla cessione a titolo definitivo.

Anche il Milan avrebbe avviato i primi contatti con i ‘Red Devils’ per conoscere l’entità dell’operazione mentre vengono poste alla finestra altre società italiane come Roma, Juventus e Inter. Non è chiaro se il Napoli, a maggior ragione dopo la conferma di Antonio Conte in panchina, possa pensare di rifarsi avanti. Pare che Amorim, allenatore del Manchester United, abbia già parlato col 20enne argentino discutendo del suo possibile addio.

Sotto contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2028, l’attaccante ha in questa stagione – conclusa con l’amare sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham – collezionato 58 presenze tra campionato e coppe, con 11 gol e 10 assist vincenti all’attivo. Per il classe 2004 vi è dunque aria di addio: il Milan rimane alla finestra.