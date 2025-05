Niente riscatto, UFFICIALE il ritorno al Milan

Il calciatore sarà a Milanello nel giorno del raduno ed è pronto a convincere Massimiliano Allegri. Ora non ci sono più dubbi

Sono tanti i calciatori che il Milan potrebbe essere costretto a riabbracciare dopo averli spediti in prestito la scorsa estate. Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Fiorentina, che attraverso le dichiarazioni di Pradé, ha confermato che Yacine Adli non resterà a Firenze.

Il centrocampista ha vissuto una stagione positiva con la maglia Viola, ma non è bastato per restare in Toscana, così sarà ancora una volta a Milano, con il Diavolo che deve rinunciare ad una decina di milioni di euro. Ma come è ben noto, l’ex Bordeaux non è l’unico giocatore in prestito, destinato a far ritorno a Milanello.

Yacine Adli inizialmente sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e proverà a convincerlo, ma se non dovesse riuscirci, toccherà a Igli Tare piazzarlo nuovamente sul mercato. In queste ore si è parlato addirittura di Napoli. Bisognerà, dunque, capire cosa succederà.

Milan, non solo Adli: torna ufficialmente anche l’attaccante

Non solo Yacine Adli tornerà a Milano. E’ atteso al centro sportivo di Carnago, se verrà ceduto prima, anche Lorenzo Colombo. Il centravanti italiano classe 2002 si è reso protagonista di una stagione positiva con sei reti in trentasette presenze.

I suoi numeri però, non sono bastati a far salvare l’Empoli, che è retrocesso in Serie B con il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Monza di Alessandro Nesta. Senza la permanenza nel massimo campionato, Lorenzo Colombo appariva destinato a tornare in rossonero, ora è arrivata anche l’ufficialità.

“Non è facile trovare le parole dopo una stagione così intensa e, purtroppo, dolorosa. Abbiamo dato tutto fino all’ultimo, con il cuore e con l’anima, ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati. – scrive Colombo – Voglio ringraziare i miei compagni, un grande gruppo con cui ho condiviso ogni battaglia.

Il mister D’Aversa, lo staff, la società che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno, e soprattutto voi tifosi, sempre presenti con affetto e passione. Empoli è stata una tappa importante del mio percorso. Il rammarico per come è finita è grande, ma lascio questa maglia con gratitudine e rispetto. Grazie di tutto, Empoli”. Scrive Colombo sui propri profili socia. Il Milan avrebbe potuto incassare sette milioni di euro.