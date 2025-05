Ribaltone totale, Pioli torna in Serie A: colpo di scena

L’ex Milan potrebbe fare ritorno nel campionato italiano: ecco quale squadra sta pensando a lui.

Non è finita bene la stagione di Stefano Pioli alla guida dell’Al Nassr. Dopo l’eliminazione nella Champions League asiatica per mano dei non irresistibili giapponesi del Kawasaki Frontale, la squadra non è riuscita a qualificarsi di nuovo alla competizione tramite il campionato.

Infatti, l’Al Nassr ha concluso in terza posizione della classifica la Saudi Pro League, però sarà l’Al Ahli quinto a partecipare alla prossima Champions League. La squadra di Franck Kessie si è guadagnata la qualificazione in quanto vincitrice del trofeo nella finale del 3 maggio contro il Kawasaki Frontale. Una vera beffa per il gruppo capitato da Cristiano Ronaldo, che in 41 presenze stagionali ha realizzato 35 gol: non sono bastati per alzare una coppa.

Pioli, addio Al Nassr? In Italia qualcuno ci pensa

In questo periodo non sono mancati rumors sull’eventuale licenziamento di Pioli da parte dell’Al Nassr. Tuttavia, il direttore tecnico Fernando Hierro ha ricordato che l’allenatore emiliano ha un altro anno di contratto e dalle sue parole si evince che potrebbe rimanere: “Quando le cose vanno male la soluzione più semplice è quella di dare la colpa all’allenatore. Prima era toccato a Luis Castro, oggi a Pioli. In questi giorni sto parlando con lui e coi giocatori, facendo delle valutazioni complessive. Serve calma per prendere le decisioni nei tempi giusti“.

In attesa di capire cosa emergerà dai colloqui tra Hierro e Pioli, quest’ultimo è al centro di indiscrezioni che lo danno di ritorno in Serie A. Negli ultimi giorni è stato accostato sia alla Juventus sia alla Fiorentina. I bianconeri sembrano forti su Marcos Silva del Fulham, che sembra la prima scelta in questo momento.

Tuttomercatoweb svela che il club toscano starebbe pensando al suo ritorno, dopo aver incassato le dimissioni di Raffaele Palladino. Altri nomi in lista sono quelli di Marco Baroni, in uscita dalla Lazio, e di Igor Tudor (idem con la Juventus). Pioli ha già allenato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019.