Basta così, Allegri dice stop alle cessioni: loro due vuole tenerli

Massimiliano Allegri è pronto a ribaltare il Milan: cambia il piano della dirigenza rossonera, il tecnico si tiene stretti due big

Massimiliano Allegri intende incidere sul mercato del Milan. Sin dalla firma sembra chiaro come le intenzioni del tecnico livornese e quelle di Igli Tare corrano verso la stessa direzione: riportare il più rapidamente possibile il Milan a vincere.

In Italia, poi magari in Europa. Un progetto ambizioso che dovrà passare molto presto dalla teoria alla pratica: perché la sessione estiva di calciomercato dovrà necessariamente vedere rinforzata la rosa del ‘Diavolo’. Un Milan che ha deluso in lungo e in largo, facendo giustamente arrabbiare una tifoseria arrivata alla contestazione sotto la sede di Via Aldo Rossi.

L’allenatore toscano ha già in mente l’ossatura per il nuovo Milan ed in tal senso sembra assai probabile che Max risulti determinante sia per la cessione di alcuni giocatori evidentemente fuori dai piani che per la permanenza di alcuni big, da tempo dati per sicuri partenti.

Allegri li trattiene: i tifosi del Milan esultano

Senza la qualificazione alla prossima Champions League al Milan mancherà un corposo tesoretto che inevitabilmente dovrà derivare dalle cessioni. E così tra i nomi che sembrano in rampa di lancio per lasciare il Milan potrebbero invece rimanere proprio grazie a Massimiliano Allegri.

Rafael Leao in primis, un calciatore che ha vissuto una delle annate più altalenanti in questa stagione. Allegri nel recente passato, quando ancora non era in orbita Milan, ha elogiato l’esterno portoghese ritenendolo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E così questa considerazione, che rimane ancora oggi, potrebbe risultare decisiva. Allegri vuole ripartire da Leao, dargli massima le libertà, consegnargli le chiavi dell’attacco rossonero per riportare il Milan in alto, davanti a tutti.

C’è un secondo nome che Allegri ha intenzione di tenersi stretto ed è Mike Maignan. L’estremo difensore francese, anche lui reduce da un’annata tutt’altro che brillante, è in scadenza col ‘Diavolo’ il 30 giugno 2026 e al momento pare ancora lontano dal rinnovo. L’opinione di Allegri potrebbe pesare parecchio, convincendo l’ex PSG a rimanere a Milanello per la rinascita della squadra rossonera.

Un doppio cambio di direzione che potrebbe dirottare le attenzioni sulle cessioni di altre stelle, in primis quella di Reijnders che pare ad oggi molto vicino a portare 70 milioni nelle casse rossonere: lo sta puntando il Manchester City. Situazione dunque in divenire, col Milan che sembrerebbe pronto ad assecondare il suo nuovo allenatore: Maignan e Leao possono rimanere ancora a lungo in maglia rossonera.