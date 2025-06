Ci siamo, Pioli pronto a dire sì: il ritorno in Serie A è cosa fatta

Le ultime sul futuro del tecnico di Parma che tre stagioni fa conquistava lo Scudetto con il Milan. Ora sarà rivale dei rossoneri: il punto della situazione

Stefano Pioli è pronto a tornare in Italia. Il tecnico di Parma non sta vivendo proprio un’avventura fortunata in Arabia Saudita e se dovesse arrivare la proposta giusta dalla Serie A sarebbe pronta ad accettarla. Una proposta concreta per l’ex Milan può arrivare già a giorni.

Le big del massimo campionato, d’altronde, stanno cambiando tutti guida tecnica. Già c’è chi come il Milan ha ufficializzato il suo nuovo mister. Igli Tare ha premuto il piede sull’acceleratore, riuscendo a mettere le mani su Massimiliano Allegri. Per il livornese contratto di tre anni (due stagioni con opzione per la terza) a oltre cinque milioni di euro netti. I bonus si attivano con la qualificazione alla prossima Champions League e con la vittoria dello Scudetto. Ora è il turno della Roma che ha trovato un accordo con Gian Piero Gasperini. Così il Milan e il Napoli, che ha confermato Antonio Conte, un’altra squadra ha la sua guida.

Calciomercato Serie A, l’Italia riaccoglie Stefano Pioli: ecco il suo futuro

Nei prossimi giorni si attendono novità in casa Lazio, intenzionata a puntare nuovamente su Maurizio Sarri. Un matrimonio possibile dopo la separazione dei biancocelesti con Igli Tare, con il quale aveva rotto. Toccherà anche ad Atalanta e Juventus darsi da fare con l’allenatore.

Proprio queste due squadre hanno cercato Stefano Pioli: in passato l’ex Milan è stato una idea concreta per i bianconeri, che adesso dopo aver perso Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, potrebbero tornare a bussare alle porte del parmigiano. In molti sono certi che sarà così, ma nel frattempo ha mosso passi concreti l’Atalanta, che ci sta pensando seriamente. Va detto che i bergamaschi stanno valutando anche Thiago Motta e Igor Tudor.

Per Stefano Pioli, dunque, sembra proprio arrivato il momento di far ritorno in Serie A, su una panchina importante. Presto capiremo quali saranno le scelte definitive di Atalanta e Juventus, ma le possibilità appaiono davvero concrete. In alternativa per il tecnico di Parma ci sarebbe anche la Fiorentina, che dopo l’addio di Raffaele Palladino è alla ricerca di un tecnico con un’esperienza superiore.