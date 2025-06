Colpo Bartesaghi, i tifosi del Milan restano di sasso: se ne va

Bartesaghi, che ha appena rinnovato col Milan, potrebbe essere ceduto in prestito: è nata un’interessante opportunità

Nell’ultima giornata di campionato contro il Monza, il Milan ha schierato a sorpresa Davide Bartesaghi dal primo minuto. E lui come sempre ha risposto presente. Nonostante la giovane età e le poche possibilità in prima squadra, ha fatto un’ottima prestazione, confermandosi uno dei ragazzi più promettenti tirati fuori dal vivaio rossonero. Il Milan Futuro doveva essere la soluzione migliore per la sua crescita come quella di altri giovani che si erano messi in luce con la Primavera di Ignazio Abate, ma è stata una stagione disastrosa culminata con la retrocessione in Serie D.

Bartesaghi ha appena rinnovato il suo contratto coi rossoneri fino a giugno 2030, a conferma del fatto che la società punta forte su di lui per il presente e per il futuro, ma in questa mercato bisognerà definire bene il suo ruolo o, eventualmente, la sua gestione. Come per Camarda, se non c’è possibilità di giocare titolare in prima squadra, è forse necessario un prestito in una piazza che possa permettere ad entrambi di mettere minuti e accumulare esperienza. Per quanto riguarda il terzino, c’è una possibilità concreta in Serie B che sta prendendo corpo in queste ore.

Bartesaghi via in prestito, c’è un’opportunità in Serie B

A riportare la notizia è Tuttomercatoweb: secondo quanto riportato, Bartesaghi sarebbe finito nel mirino del Padova, squadra che ha appena conquistato la promozione nel campionato cadetto dopo una Lega Pro da protagonista. In attesa di definire il futuro della panchina, che dovrebbe essere nelle mani di Matteo Andreoletti, ci sono già le prime manovre di mercato e il terzino del Milan è uno dei profili che piace di più alla società.

Chiaramente si tratterebbe di un affare in prestito secco perché il Milan non ha intenzione di mandar via Bartesaghi, come dimostra anche il recentissimo rinnovo di contratto fino al 2030. Il Padova potrebbe essere perfetto: la Serie B è un campionato formativo per i giovani, soprattutto se gli verrà data la possibilità di giocare con continuità e di essere protagonista. A fine 2025, Bartesaghi compirà 20 anni: è giovanissimo ma è in una fase cruciale della sua carriera, è qui che bisogna lavorare bene per permettergli di fare un percorso importante. Il Milan deve evitare gli errori commessi quest’anno e sfruttare al meglio il talento dei suoi ragazzi, a partire da Bartesaghi, uno dei migliori anche per le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche (difensore centrale, terzino e braccetto).