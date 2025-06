Il Milan ha il primo regalo per Allegri: arriva dal Real Madrid

Il Milan è tra i club che potrebbero prendere un calciatore in uscita dal Real Madrid. Può arrivare in prestito come accaduto già con Brahim Diaz

Una settimana di grandissime novità per il Milan quella che si è appena conclusa con due nomine che hanno posto le basi per la ricostruzione di una squadra, uscita decisamente malconcia da una delle peggiori stagioni della storia recente rossonera.

Toccherà al nuovo d.s. Igli Tare e a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina dopo la precedenza esperienza dal 2010 al 2014, risollevare le sorti di un Milan che uscirà profondamente rinnovato dalla sessione estiva di calciomercato. Le due cessioni eccellenti saranno con tutta probabilità quelle di Reijnders e Hernandez. Con i probabili 100 milioni circa incassati da questi due addii, il Milan si rinforzerà in tutti i reparti senza escludere ovviamente altre partenze oltre quelle citate.

In attacco, gli unici sicuri della permanenza sono Leao (è una richiesta di Allegri), Gimenez e Pulisic con quest’ultimo che dovrebbe firmare l’atteso rinnovo a breve. Sottil e Abraham torneranno a Fiorentina e Roma. Morata ha altri sei mesi di prestito al Galatasaray. In bilico ancora il rinnovo di Jovic mentre si attende l’offerta giusta per liberare Chukwueze che ha mercato in Liga e Premier League.

Il Milan è sul gioiello del Real Madrid, può essere ceduto in prestito

Torneranno al Milan dai rispettivi prestiti sia Okafor (in attesa di un’altra probabile cessione) che Saelemaekers, destinato stavolta a restare dopo la positiva annata con la Roma. Il belga si riprenderà il suo posto a destra con Pulisic spostato al centro in un ipotetico 4-3-3 che impone al Milan almeno altri due innesti in avanti ovvero un altro esterno e una seconda punta.

Può ricoprire entrambi i ruoli Endrick, la giovane stella del Real Madric che le Merengues potrebbero cedere in prestito dopo il Mondiale per Club. E’ questa l’ipotesi rilanciata dal El Chiringuito TV e dal portale Fichajes stando al quale ci sarebbe anche il Milan tra i club interessati con la stessa formula che il Real ha già praticato per altri suoi giocatori come, ad esempio, Brahim Diaz tornato ai Blancos dopo un triennio in rossonero.

Il Real Madrid non vuole assolutamente cedere Endrick, talento precocissimo (a luglio compirà 19 anni) per il quale ha speso circa 60 milioni per strapparlo al Palmeiras. Chiuso da un concorrenza insormontabile in attacco, nella sua prima stagione al Real, Endrick ha totalizzato 37 presenze complessive in tutte le competizioni