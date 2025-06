Incontro e prezzo fissato, nuovo addio al Milan

L’agente di un calciatore rossonero è stato in sede per parlare di futuro: la linea sembra ormai tracciata.

Giorgio Furlani ha dichiarato che il Milan non sarà costretto a fare sacrifici per esigenze di bilancio, però è inevitabile che qualche grande nome possa partire. Molto dipenderà dalle offerte sul tavolo.

Ad esempio, è concreta la possibilità che Tijjani Reijnders si trasferisca al Manchester City. Se i Citizens offriranno circa 75 milioni di euro, l’affare potrebbe andare in porto. In questo momento la trattativa è in corso e sono attesi aggiornamenti importanti nelle prossime ore.

A marzo il nazionale olandese ha rinnovato il contratto fino giugno 2030, quindi il Milan è tranquillo: venderà solo alle proprie condizioni. Normale che Reijnders sia attratto dalla prospettiva di giocare nel Manchester City di Pep Guardiola, però non intende forzare la mano con un club al quale è legato e riconoscente.

Calciomercato Milan, non solo Reijnders: addio a un altro titolare?

Non c’è solamente Reijnders tra i big rossoneri che potrebbero lasciare Milanello. Un altro candidato è Theo Hernandez, il cui contratto scade a giugno 2026 e che non ha chance di rinnovare.

Il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato a Casa Milan nei giorni scorsi per fare il punto della situazione. Come spiegato dal giornalista Simone Cristao di Radio Rossonera, il procuratore spagnolo non ha avanzato alcuna richiesta riguardante il rinnovo e la dirigenza non ha formulato nessuna offerta.

L’incontro è servito a fissare il prezzo per la cessione di Hernandez. Se il suo agente porterà delle proposte considerate congrue, allora il trasferimento potrà concretizzarsi. Si sta parlando molto dell’interesse dell’Al Hilal, ricca squadra della Saudi Pro League che avrebbe già offerto un contratto importante a Theo: 18 milioni di euro netti annui per tre anni.

Tuttavia, il giocatore sembra dare la priorità alla permanenza in Europa. Sia per questioni sportive che familiari preferirebbe continuare a militare in un campionato europeo. Quilon sta sondando alcune società per poter sistemare bene il suo assistito in una stagione molto importante, dato che nell’estate 2026 ci saranno i Mondiali.

L’ex terzino del Real Madrid ci tiene alla nazionale francese e non vuole rischiare di rimanere fuori dalla lista dei convocati del commissario tecnico Didier Deschamps. Se un buon club si presenterà con un’offerta sui 25 milioni, il Milan darà il via libera alla cessione. Per quanto riguarda lo stipendio, da ricordare che Hernandez oggi percepisce circa 4,5 milioni di euro netti annui e potrebbe volere una cifra almeno uguale se non leggermente superiore.